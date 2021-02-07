به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا الوطن، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرد.

وی خطاب به نتانیاهو گفت: باید از نتانیاهو به خاطر اقداماتش تشکر کنیم و به او بگوییم به خانه ات برو، دیگر بس است.

این در حالیست که انتقادات مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی از یکدیگر طی دوره اخیر شدت زیادی گرفته است به طوریکه چندی قبل نیز بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نخست وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرده بود.

بنی گانتز گفته بود که نتانیاهو منافع خود را به منافع کلی ترجیح داده و با فریب و دروغ ما را به این نقطه رسانده است.

هم چنین صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته برای سی و سومین هفته متوالی تظاهرات گسترده ای را علیه نتانیاهو در مناطق مختلف برگزار کردند.