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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

در سایه تشدید بحران سیاسی؛

لیبرمن خطاب به نتانیاهو: دیگر بس است؛ به خانه‌ات برگرد

لیبرمن خطاب به نتانیاهو: دیگر بس است؛ به خانه‌ات برگرد

وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از نخست وزیر این رژیم خواست به خانه اش برود و دیگر در عرصه سیاست حضور نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا الوطن، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرد.

وی خطاب به نتانیاهو گفت: باید از نتانیاهو به خاطر اقداماتش تشکر کنیم و به او بگوییم به خانه ات برو، دیگر بس است.

این در حالیست که انتقادات مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی از یکدیگر طی دوره اخیر شدت زیادی گرفته است به طوریکه چندی قبل نیز بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نخست وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرده بود.

بنی گانتز گفته بود که نتانیاهو منافع خود را به منافع کلی ترجیح داده و با فریب و دروغ ما را به این نقطه رسانده است.

هم چنین صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته برای سی و سومین هفته متوالی تظاهرات گسترده ای را علیه نتانیاهو در مناطق مختلف برگزار کردند.

کد مطلب 5141212
فاطمه صالحی

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