به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و موافقت فدراسیون برنامه کادر فنی به جهت انتخاب کشتی‌گیران ملی پوش برای اعزام به بازی‌های المپیک توکیو به شرح زیر اعلام شد.

- نحوه اجرا:

۱- برگزاری رقابت‌ها به صورت انتخابی درون اردویی در اوزان مدنظر کادر فنی

۲- اعزام به رقابت‌های بین المللی و محک کشتی گیران مدنظر در این مسابقات

۳- مسابقات درون اردویی بر سر وزن قانونی، با آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی و ۳ ساعت پس از وزن کشی برگزار و در صورت صلاحدید کمیته فنی این امکان نیز وجود دارد که برنده این رقابت‌ها پیروز ۲ مسابقه از ۳ کشتی باشد.



الف: اوزانی که در آن سهمیه المپیک کسب شده:

۱- برگزاری رقابت‌های انتخابی در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم در تاریخ ۱۹ اسفندماه:

- رضا اطری – رحمان عموزاد خلیلی

- حسن یزدانی – کامران قاسم پور

۲- مشخص شدن فرد منتخب اعزامی به المپیک توکیو در وزن ۱۲۵ کیلوگرم:

پس از اعزام کشتی گیران مدنظر این وزن به رقابت‌های بین المللی و قهرمانی آسیا در قزاقستان و نحوه عملکرد کشتی گیران، کادر فنی در مورد چگونگی انتخاب ملی پوش این وزن تصمیم گیری و آن را به اطلاع می‌رساند.



ب: اوزانی که در آن سهمیه المپیک کسب نشده:

۱- برگزاری رقابت‌های انتخابی در وزن ۷۴ کیلوگرم به منظور اعزام به مسابقات گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان در تاریخ ۲۷ بهمن ماه:

- کشتی بین یونس امامی – جمال عبادی

- با توجه به حضور مصطفی حسین خانی در این وزن، تصمیم گیری برای اعزام کشتی گیران به یکی از این دو مسابقه مذکور توسط کادر فنی انجام می‌شود.

۲- اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم:

- در صورت کسب سهمیه در این اوزان، با توجه به حضور سایر مدعیان، چگونگی انتخاب ملی پوشان برای اعزام به المپیک، پس از تصمیم گیری کادر فنی اعلام خواهد شد.



ج: در هر صورت تمامی کشتی‌گیران برای حضور در المپیک با توجه به توضیحات فوق در نحوه اجرا، انتخاب می‌شوند و کشتی گیرانی که قبل و یا بعد از رقابت‌های انتخابی در اردو حاضر نشوند، شانسی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱ ندارند.

همچنین کادر فنی عملکرد تمرینی کشتی گیران، حضور موفق در تورنمنت‌های بین المللی و مسائل اخلاقی را نیز در تصمیم گیری های خود لحاظ خواهد کرد.