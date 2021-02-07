به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در دویست و هفتادمین جلسه شورای شهر طی تذکری گفت: شهردار تهران طی بخشنامه‌ای که به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرده‌اند، از آنها خواسته تا لیست پروژه‌های توسعه محلی و پروژه‌های کوچک مقیاس منطقه را با مشارکت و همراهی شورایاران تهیه کنند و این لیست را به ستاد شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی شورا، ارائه دهند تا به عنوان پیوست‌های بودجه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: تعدادی از شهرداران مناطق در اجرای این ابلاغیه شهردار تهران و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری، اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند و جلسات کارشناسی و میدانی را با شورایاران برگزار کرده‌اند اما تعدادی از شهرداران نیز به هیچ عنوان توجهی به این ابلاغیه نداشته‌اند و شورایاران این مناطق به صورت مستمر از این موضوع گلایه می‌کنند که چرا آنها را در این فرایند، مشارکت نمی‌دهند.

سالاری افزود: تقاضای من از معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، اینست که در این خصوص ابلاغیه مجددی به را برای شهردارانی که اهمیتی به بخشنامه شهردار تهران نداده‌اند، ارسال کنند تا بتوانیم در فرایند بررسی بودجه پروژه‌ها توسعه محلی و پروژه‌های کوچک مقیاس هر محله و منطقه را با مشارکت خود مردم و شورایاران در نظر بگیریم.