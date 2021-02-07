  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

سالاری تذکر داد؛

بی‌توجهی برخی شهرداران مناطق به استفاده از مشارکت شورایاران

بی‌توجهی برخی شهرداران مناطق به استفاده از مشارکت شورایاران

عضو شورای شهر تهران از بی‌توجهی برخی شهرداران مناطق به مشارکت دادن شورایاران برای تهیه لیست پروژه های توسعه محلی و پروژه‌های کوچک مقیاس منطقه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در دویست و هفتادمین جلسه شورای شهر طی تذکری گفت: شهردار تهران طی بخشنامه‌ای که به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرده‌اند، از آنها خواسته تا لیست پروژه‌های توسعه محلی و پروژه‌های کوچک مقیاس منطقه را با مشارکت و همراهی شورایاران تهیه کنند و این لیست را به ستاد شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی شورا، ارائه دهند تا به عنوان پیوست‌های بودجه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: تعدادی از شهرداران مناطق در اجرای این ابلاغیه شهردار تهران و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری، اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند و جلسات کارشناسی و میدانی را با شورایاران برگزار کرده‌اند اما تعدادی از شهرداران نیز به هیچ عنوان توجهی به این ابلاغیه نداشته‌اند و شورایاران این مناطق به صورت مستمر از این موضوع گلایه می‌کنند که چرا آنها را در این فرایند، مشارکت نمی‌دهند.

سالاری افزود: تقاضای من از معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، اینست که در این خصوص ابلاغیه مجددی به را برای شهردارانی که اهمیتی به بخشنامه شهردار تهران نداده‌اند، ارسال کنند تا بتوانیم در فرایند بررسی بودجه پروژه‌ها توسعه محلی و پروژه‌های کوچک مقیاس هر محله و منطقه را با مشارکت خود مردم و شورایاران در نظر بگیریم.

کد مطلب 5141221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها