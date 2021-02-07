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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

همزمان با روز نیروی هوایی ارتش صورت می‎گیرد:

رونمایی از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ»

رونمایی از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ»

هم زمان با ١٩ بهمن، روز نیروی هوایی ارتش، از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ» رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با ١٩ بهمن، روز نیروی هوایی ارتش، از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ» رونمایی می شود.این کتاب صوتی ، نخستین عنوان از مجموعه «عقاب های رهیده از بند» است، که بر اساس خاطرات سرتیپ خلبان آزاده، محمد علی کیانی، در قالب نمایشی، بازنویسی و تولید شده و به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و چهل و دومین طلیعه فجر انقلاب اسلامی، بر روی وبسایت ایرانصدا منتشر خواهد شد.

طراحان این اثر با نگاهی مبتنی بر پتانسیل های هنرهای نمایشی  و نمایشنامه ، به ارائه متفاوت و گیرا  از تاریخ این مرز و بوم پرداخته اند .

استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی و موسیقی این اثر را متمایز کرده و هدف از تولید این کتاب صوتی ارائه نوینی از پتانسیل های هنرهای نمایشی و موسیقی برای نسل جوان و انعکاس خاطرات و تاریخ و زحمات آن عزیزان با زبان هنر است .

این کتاب صوتی به سفارش مدیریت حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروی هوایی ارتش، توسط گروه هنری گفتا تولید شده و روایتی از زندگی و خاطرات شنیدنی دوران اسارت این خلبان پیشکسوت نیروی هوایی است.

کد مطلب 5141222

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