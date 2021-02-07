رونمایی از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با ١٩ بهمن، روز نیروی هوایی ارتش، از کتاب صوتی«پنجمین پاییز جنگ» رونمایی می شود.این کتاب صوتی ، نخستین عنوان از مجموعه «عقاب های رهیده از بند» است، که بر اساس خاطرات سرتیپ خلبان آزاده، محمد علی کیانی، در قالب نمایشی، بازنویسی و تولید شده و به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و چهل و دومین طلیعه فجر انقلاب اسلامی، بر روی وبسایت ایرانصدا منتشر خواهد شد.

طراحان این اثر با نگاهی مبتنی بر پتانسیل های هنرهای نمایشی و نمایشنامه ، به ارائه متفاوت و گیرا از تاریخ این مرز و بوم پرداخته اند .

استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی و موسیقی این اثر را متمایز کرده و هدف از تولید این کتاب صوتی ارائه نوینی از پتانسیل های هنرهای نمایشی و موسیقی برای نسل جوان و انعکاس خاطرات و تاریخ و زحمات آن عزیزان با زبان هنر است .

این کتاب صوتی به سفارش مدیریت حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروی هوایی ارتش، توسط گروه هنری گفتا تولید شده و روایتی از زندگی و خاطرات شنیدنی دوران اسارت این خلبان پیشکسوت نیروی هوایی است.