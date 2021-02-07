مرکز ارزیابی، سلامتی و تندرستی دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی امین ناجی، از احداث ۳ زمین چمن مصنوعی در دانشگاه‌های پیام نور مرکز سنندج، نورآباد لرستان و شازند استان مرکزی خبر داد و گفت: این سه پروژه در اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی ضمن تبریک ایام دهه فجر و ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س)، افزود: چهارمین دوره مسابقات آنلاین اطلاعات عمومی ورزشی دانشگاه پیام نور از ابداعات و محصول دوره شیوع کرونا بود که نقشی بسیار مثبت در تقویت آگاهی دانشجویان و خانواده‌ها داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با تاکید بر سیاست توسعه ورزش همگانی، از راه اندازی مرکز ارزیابی، سلامتی و تندرستی در سازمان مرکزی و دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.