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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۲

محمدی: هیچ کشتی‌گیری از قبل برای المپیک انتخاب نشده است

محمدی: هیچ کشتی‌گیری از قبل برای المپیک انتخاب نشده است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: هیچ کشتی‌گیری از قبل برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو انتخاب شده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد اعلام برنامه‌های این تیم به منظور انتخاب کشتی گیران برای المپیک توکیو گفت: صراحتاً اعلام می‌کنم هیچ کشتی گیری برای ما از پیش انتخاب شده نیست و ما به دو روش مسابقات رو در رو و اعزام به تورنمنت‌ها ملی پوشان را انتخاب می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط تمرینات اوزان که در آن کسب سهمیه المپیک شده و اوزانی که کسب سهمیه نشده متفاوت است و ما بر اساس این شرایط برنامه‌های خود را اعلام کرده‌ایم.

محمدی تصریح کرد: به دلیل اینکه در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کسب سهمیه شده بود رقابت‌های انتخابی را زودتر برگزار می‌کنیم و به همین منظور نیز در این اوزان کشتی گیری به رقابت‌های بین المللی پلیکونه ایتالیا اعزام نکردیم.

وی ادامه داد: البته مدنظر ما حضور کشتی گیران در اوزان المپیکی در این تورنمنت بود که در آن اوزان کشتی گیران اعزام می‌شوند و در مورد وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز پس از رقابت‌های بین المللی و آسیایی قزاقستان تصمیم گیری می‌شود.

سرمربی تیم ملی تأکید کرد: ملاک ما صرفاً انتخاب کشتی گیر از راه انتخابی نیست و شرایط اردویی، تمرینی و اخلاقی کشتی گیران و حضور در تورنمنت‌ها تا المپیک توکیو بررسی می‌شود، تا بتوانیم بهترین تصمیم را نسبت به انتخاب ملی پوشان بگیریم.

وی اظهار داشت: دو سیاست را در برنامه‌ی خود داریم که مقصود از اجرای هر دوی آن محک زدن کشتی گیران با برگزاری مسابقات رو در رو و اعزام به رقابت‌های بین المللی است.

محمدی با بیان اینکه ملاک انتخاب نفرات مدنظر کادر فنی برای حضور در رقابت‌های انتخابی و اعزام به تورنمنت‌های بین المللی عملکرد آنها از سال گذشته و مسابقات انتخابی برای جام جهانی صربستان است خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کشتی گیران چند ماهی را با توجه به شیوع ویروس کرونا از آمادگی دور بودند و در این سه اردو روی آماده سازی آنها کار شده است، باید روی داشته‌های خود سرمایه گذاری کنیم و زمان و موقعیتی برای برگزاری رقابت‌های انتخابی به شکل گسترده نداریم.

کد مطلب 5141226

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