به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد اعلام برنامه‌های این تیم به منظور انتخاب کشتی گیران برای المپیک توکیو گفت: صراحتاً اعلام می‌کنم هیچ کشتی گیری برای ما از پیش انتخاب شده نیست و ما به دو روش مسابقات رو در رو و اعزام به تورنمنت‌ها ملی پوشان را انتخاب می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط تمرینات اوزان که در آن کسب سهمیه المپیک شده و اوزانی که کسب سهمیه نشده متفاوت است و ما بر اساس این شرایط برنامه‌های خود را اعلام کرده‌ایم.

محمدی تصریح کرد: به دلیل اینکه در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کسب سهمیه شده بود رقابت‌های انتخابی را زودتر برگزار می‌کنیم و به همین منظور نیز در این اوزان کشتی گیری به رقابت‌های بین المللی پلیکونه ایتالیا اعزام نکردیم.

وی ادامه داد: البته مدنظر ما حضور کشتی گیران در اوزان المپیکی در این تورنمنت بود که در آن اوزان کشتی گیران اعزام می‌شوند و در مورد وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز پس از رقابت‌های بین المللی و آسیایی قزاقستان تصمیم گیری می‌شود.

سرمربی تیم ملی تأکید کرد: ملاک ما صرفاً انتخاب کشتی گیر از راه انتخابی نیست و شرایط اردویی، تمرینی و اخلاقی کشتی گیران و حضور در تورنمنت‌ها تا المپیک توکیو بررسی می‌شود، تا بتوانیم بهترین تصمیم را نسبت به انتخاب ملی پوشان بگیریم.

وی اظهار داشت: دو سیاست را در برنامه‌ی خود داریم که مقصود از اجرای هر دوی آن محک زدن کشتی گیران با برگزاری مسابقات رو در رو و اعزام به رقابت‌های بین المللی است.



محمدی با بیان اینکه ملاک انتخاب نفرات مدنظر کادر فنی برای حضور در رقابت‌های انتخابی و اعزام به تورنمنت‌های بین المللی عملکرد آنها از سال گذشته و مسابقات انتخابی برای جام جهانی صربستان است خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کشتی گیران چند ماهی را با توجه به شیوع ویروس کرونا از آمادگی دور بودند و در این سه اردو روی آماده سازی آنها کار شده است، باید روی داشته‌های خود سرمایه گذاری کنیم و زمان و موقعیتی برای برگزاری رقابت‌های انتخابی به شکل گسترده نداریم.