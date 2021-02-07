علی جمال‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی، فعالیت بسیج جامعه پزشکی در راستای پیشگیری از بیماری کووید _۱۹ به صورت حداقل چهارماهه و حداکثر شش‌ماهه در سطح استان آغاز شد.

وی بیان کرد: از هفته گذشته تاکنون بیش از ۸۰ تیم ویزیت و غربالگری به مراکز مختلف به ویژه روستاهای البرز اعزام شدند که این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج جامعه پزشکی البرز تصریح کرد: امروز تیم پزشکی برای غربالگری به مناطق حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار استان مانند مهدی‌آباد، ساوجبلاغ، روستاهای اشتهارد، فازهای شهر جدید هشتگرد، طالقان، نظرآباد، محمد شهر و … اعزام شدند.

اعزام روزان ه ۶ تیم پزشکی به مناطق حاشیه‌نشین و پرخطر البرز

وی ادامه داد: روزانه پنج تا ۶ تیم پزشکی ویژه به مناطق حاشیه‌نشین و پرخطر استان البرز با هدف غربالگری، ویزیت، آموزش و فرهنگ‌سازی اعزام می‌شوند.

جمال‌محمدی خاطرنشان کرد: آمار و ارقام بیماران و کسانی که مشکوک به بیماری کرونا هستند به صورت متمرکز در پایان هر هفته جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر در این استان مورد غربالگری قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: بین پنج تا هفت درصد افرادی که با علائم بیماری کووید_ ۱۹ شناسایی شده‌اند به مراکز بهداشتی و درمانی برای گرفتن تست و بقیه اقدامات بهداشتی ارجاع داده می‌شوند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان البرز گفت: در بازه بهمن ماه بیش از ۲۰ هزار ماسک از سوی بسیج جامعه پزشکی در بین نیازمندان و هم استانی‌ها توزیع شد.

وی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح فرهنگ‌سازی و اهمیت استفاده از ماسک بین همشهریان در هنگام تردد در سطح شهر و پیشگیری از انتقال ویروس کروناست.

جمال‌محمدی بیان کرد: اگر فردی ماسک نداشته باشد به عنوان اهدایی با نگاه آموزش بسته‌های پنج تا ده‌تایی ماسک به صورت رایگان به وی اهدا می‌شود.

زمینه فعال‌شدن تولید ماسک با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی وجود دارد

وی با بیان اینکه زمینه فعال‌شدن تولید ماسک با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی وجود دارد، تصریح کرد: اگر جایی نیاز به تولید ماسک در قالب کارگاه باشد، هماهنگی‌ها و تسهیل در فرآیند مجوزهای لازم را بسیج جامعه پزشکی انجام می‌دهد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان البرز متذکر شد: امیدواریم شهروندان که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نقش بسیار مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری دارند، همچنان با رعایت توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی تا مهار این ویروس خطرناک ما را یاری کنند.