ارائه خدمات ۱۰ هزار میلیارد تومانی به دانش بنیان ها طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در مراسم برنامه سرمایه گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خدمات به شرکت‌های دانش بنیان ارائه شده است.

وحدت با بیان اینکه موضوع سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاری در راستای توسعه اکوسیستم نواوری از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک به ۵۰ طرح در خصوص سرمایه گذاری خطر پذیر مصوب کرده که تعدادی از آنها در حال انجام است.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشترین اختراعات را دارد بنابراین سرمایه گذاری جسورانه بیشتر در این زمینه لازم است، بیان کرد: سرمایه گذاری جسورانه در نزدیک کردن دانشگاه به صنعت شتاب دهنده‌ها می‌توانند اثر مطلوبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال سودآوری نیست بلکه به عنوان تشویق شتابدهنده ها و تسهیل در اجرای سرمایه گذاری جسورانه در زمینه طرح‌های نوآورانه و فناورانه در کشور است، ادامه داد: در این رویداد، سرمایه گذاری با شتاب دهنده‌ها شروع شده و صندوق نوآوری به عنوان دولت با اعتماد به بخش خصوصی پول خود را به عنوان محرک ارائه خواهد کرد.