به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور استاندار خراسان‌جنوبی و تعدادی از مسئولان خراسان‌جنوبی از ۱۰ بهره‌بردار برتر بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی تجلیل شد.

شراره شیبانی، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه تجلیل از بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی زمینه‌ساز ایجاد انگیزه و رقابت سالم است، بیان‌کرد: انتخاب برگزیدگان در سطح استانی بر اساس شاخص‌هایی چون افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب، سلامت و کیفیت تولید، تلفیق دانش بومی و تکنولوژی‌های از سطح دهستان‌ها شناسایی و به کمیته شهرستان معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در نهایت در سال جاری ۱۷۱ پرونده از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به ستاد استان ارسال شده است، ادامه‌داد: بیشترین پرونده‌ها با ۳۷ پرونده در حوزه ترویج بوده و شیلات و آبزیان نیز با چهار پرونده کمترین پرونده را داشته است.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: بعد از بررسی‌های مختلف ۴۲ نفر تولیدکننده برتر در سطح استان معرفی شدند و همچنین ۱۰ بهره‌بردار و تولیدکننده برتر کشاورزی نیز برگزیده ملی شده‌اند.

شیبانی یادآور شد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان طبس با هشت نفر بیشترین تولیدکننده نمونه استانی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: از نظر تعداد منتخبین ملی خراسان‌جنوبی رتبه سوم کشوری را در بین سایر استان‌ها کسب کرد.