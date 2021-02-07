مصدومیت لژیونر هندبال ایران از ناحیه کتف/ دوری شش ماهه نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، پویا نوروزی نژاد بازیکن لژیونر هندبال کشورمان که این روزها در تیم کوبورگ آلمان بازی می‌کند دچار مصدومیت شد. لژیونر هندبال ایران که تیم خود را در بوندسلیگای آلمان همراهی می‌کند با مصدومیت از ناحیه کتف در تمرینات تیم، دست کم باید ۶ ماه از میادین هندبال دور باشد.

تیم کوبورگ آلمان از ساعت ۲۳ دیشب در هفته هفدهم بوندسلیگا به مصاف تیم Stuttgart رفت و در غیاب نوروزی نژاد ۲۹ بر ۲۳ به برتری دست یافت.

گفتنی است کوبورگ تا پایان هفته شانزدهم با ۱۶ بازی و ۵ امتیاز در رده بیستم جدول بوندسلیگا قرار دارد.