مددی: شکایتی از وریا غفوری نداشتیم/ نگران نقل و انتقالات نباشید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مددی مدیرعامل استقلال در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه استقلال، به سوالاتی پاسخ داد که به شرح زیر است:

* اگر موافق هستید از جلسه روز گذشته‌تان با آقای فکری شروع کنیم.

- آقای فکری روز گذشته به باشگاه آمدند و با یکدیگر جلسه بسیار خوبی داشتیم. متاسفانه برخی حاشیه‌سازان می‌خواهند هرطوری شود استقلال را در حاشیه بیاندازند و این در حالی است که تمام قد از ایشان حمایت می‌کنیم و از هواداران هم می‌خواهم ملعبه دست بدخواهان نشوند. در جلسه با آقای فکری با یکدیگر تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف کردیم و نتایج این جلسه را قطعا در روند تیم مشاهده خواهید کرد.

* اینکه باشگاه استقلال از وریا غفوری شکایت کرده صحت دارد؟

- قطعا خیر.

* اما انتشار نامه باشگاه استقلال به کمیته اخلاق این شائبه را به راه انداخته است.

این نکته را باید عرض کنم که باشگاه استقلال موظف است پاسخ نامه نهادها و ارکان قضایی و نظارتی را بدهد. این یک رویه عمومی برای کلیه باشگاه‌هاست. از سوی کمیته اخلاق نامه‌ای در خصوص وریا آمده بود و از ما توضیحاتی خواسته بودند و ما هم توضیحاتی را ارائه دادیم. اصلا چیزی به اسم شکایت اینجا مطرح نیست. باشگاه استقلال حامی کلیه بازیکنان خود است. شایعه شکایت ما از وریا هم ساخته پرداخته اذهان بیمار است و باید هواداران استقلال در این قضایا باهوش باشند و در زمین حاشیه‌سازان بازی نکنند.

* یک مسئله دیگر در خصوص مطالبات بازیکنان است.

- ما به همه بازیکنان از ۱۲ الی ۶۷ درصد قراردادشان را پرداخت کرده‌ایم. این را هم در نظر بگیرید که رقم برخی قراردادها رشد قابل توجهی داشته درحالی که درآمدهای باشگاه تا این حد افزایش نداشته است. از طرفی تنها چند بازیکن استقلال از فصل گذشته طلب دارند که به زودی به آن‌ها هم پرداختی خواهیم داشت.

* این نگرانی هم وجود دارد که به خاطر طلب بودورف، استقلال در نیم فصل نتواند بازیکنی جذب کند.

- پنجره نقل و انتقالات نیم فصل از ۲ اسفند است و هواداران به هیچ وجه نگران نباشند. در جلسه هیات مدیره درباره نحوه تهیه و پرداخت پول بودورف تصمیمات خوبی گرفته شد و قطعا استقلال در نیم فصل بدون مشکل بازیکنان مد نظر کادرفنی را جذب می‌کند.

* درباره مسائلی مثل غذای بازیکنان و ... هم توضیحاتی را بیان کنید.

- اگر اجازه دهید در روزهای آینده درباره این مسائل صحبت می‌کنم. فقط چند نکته را به صورت کوتاه بیان کنم. اول اینکه در هیچ دوره‌ای به بازیکنان بعد از تمرین ناهار داده نمی‌شد و در دوره مدیریت فعلی این اتفاق رخ داده است. دوم اینکه نوع غذا همواره با نظر پزشک تیم انتخاب می‌شود. سوم اینکه ما اگر بنای صرفه جویی در مسائل مالی را داشتیم، تیم را یک روز زودتر به مسجد سلیمان نمی‌فرستادیم. اما در خصوص زمین تمرین هم باید بگویم ما سه زمین و دو سالن در اختیار داریم. زمین تهرانسر هم از ۵ اسفند دوباره در اختیار ما قرار می‌گیرد و درباره گلایه‌های بازیکنان در خصوص شرایط زمین انقلاب هم بنده از آقای مظلومی و مسئول نگهداری چمن این زمین توضیحات خواسته‌ام.