تولید آیفون ۱۲ مینی متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپل اینسایدر، ویلیام یانگ یکی از تحلیلگران مؤسسه مالی جی پی مورگان ادعا می‌کند احتمالاً اپل در سه ماهه آینده ۲۰۲۱ میلادی تولید آیفون ۱۲ مینی را متوقف می‌کند.

همچنین او پیش بینی می‌کند تولید آیفون ۱۳ افزایش یابد و اپل تعداد بیشتری آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ پرو تولید کند. علاوه بر آن تخمین زده می‌شود تولید آیفون ۱۱ نیز از پیش بینی‌های قبلی بیشتر شود. از سوی دیگر یانگ تخمین خود از تعداد آیفون‌های تولیدی را اصلاح و به ترتیب ۱۱ میلیون، ۲ میلیون و ۸ میلیون دستگاه اعلام کرده است.

از سوی دیگر یانگ پیش بینی خود از تولید آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی به ترتیب به ۹ و ۱۱ میلیون دستگاه کاهش داده است. دلیل این امر نیز تقاضای اندک برای آیفون ۱۲ مینی اعلام کرده و پیش بینی می‌کند احتمالاً در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ میلادی تولید آن متوقف شود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که طبق چند گزارش آیفون مینی کمترین محبوبیت در سری ۱۲ را دارد و فقط ۶ درصد فروش آن را تشکیل می‌دهد. گزارش دیگر اشاره می‌کند تقاضای کمتر از حد پیش بینی اپل را وادار کرد تا به تولید مدل‌های دیگر دستگاه رو بیاورد.