اجرای فاز دوم ساختمان پزشکی قانونی زنجان در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستاره ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید پزشکی قانونی استان زنجان که با یادآوری اینکه کلنگ احداث این ساختمان در سال ۸۸ بر زمین زده شد، گفت: برای اینکه شاهد افتتاح این پروژه در استان باشیم، اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه بی‌شک برای تجهیز این ساختمان نیز نیاز به هزینه‌کرد اعتبار قابل توجهی بودیم تا بتوانیم خدمات این بخش را به عموم ارائه دهیم، افزود: برای تجهیز این ساختمان نیز اعتباری در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

ستاره در ادامه با اشاره به مساحت ساختمان جدید پزشکی قانونی استان زنجان که در حدود ۵۴۸۳ مترمربع است، ادامه داد: زیربنای این ساختمان نیز که امروز شاهد افتتاح آن هستیم در حدود ۱۶۰۰ مترمربع است و امیدواریم با افتتاح آن، خدمات مطلوب‌تری به جامعه هدف ارائه دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با یادآوری اینکه قرار است فاز دوم این ساختمان در آینده اجرا شود، به برخی از اقدامات صورت گرفته اشاره و اظهار کرد: توسعه آزمایشگاه سم‌شناسی نیز ارتقای سکوبندی و خرید تجهیزات لازم از جمله اقداماتی است که در سال‌جاری انجام شده است.