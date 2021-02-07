به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هنرمندان تئاتر قزوین با حضور در صحن شورای شهر و دیدار با اعضای شورا از زحماتی که آنها برای خانواده تئاتر انجام داده اند قدردانی کردند.

در این جلسه کیوان حبیبی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان طی سخنانی با تشکر از کمیسیون فرهنگی شورای شهر یادآور شد: هنرمندان تئاتر این تلاش بی وقفه شورای شهر برای ارتقا هنر نمایش را در حافظه تاریخی خویش به یادگار ثبت خواهند کرد.

قافله باشی رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای شهر قزوین در این دیدار عنوان کرد: تمام تلاش اعضای شورا و شخص شهردار محترم بر این است که مجموعه خانه تئاتر واقع در پارک ملت قزوین تا پایان دوره شورای پنجم به اتمام برسد.

قابل ذکر است بازسازی سالن تئاتر علامه رفیعی، ساخت مجموعه خانه تئاتر و ثبت کوچه دانش چهارم به نام مرحوم ناصر ایزدفر از مهمترین اقداماتی است که شورای شهر قزوین برای اعتلای هنر نمایش انجام داده است.