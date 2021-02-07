ضرورت توجه به مسئله تامین مالی استارت آپها در اکوسیستم نوآوری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی امروز در مراسم برنامه سرمایه گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: اکوسیستم استارت آپی شاید ۴ مرحله را در طول عمر خود طی کرده است که ۳ مرحله را گذرانده و یک مرحله را در پیش رو دارد.

وی با بیان اینکه هویت بخشی، موفقیت و رشد، نهادسازی از مراحل توسعه اکوسیستم استارت آپی هستند، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی نقش کلیدی در رشد اکوسیستم نوآوری داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مرحله چهارم اکوسیستم استارت آپی گفت: در مرحله چهارم اتفاقی که افتاده تأمین منابع مالی است که به یک موضوع تبدیل شده است.

وی ادامه داد: نمی‌توان به صورت ساده انگارانه با مسئله تأمین منابع مالی استارت آپها برخورد کرد چون به شدت مستعد فساد و ناکارآمدی و مستعد از بین رفتن بخش خصوصی است.

ناظمی افزود: بنابراین باید از روش‌های آزموده شده جهانی استفاده کنیم، یکی از این روش‌ها همین روش‌هایی است که امروز شاهد رونمایی آن هستیم.

وی افزود: مرحله بعدی این اکوسیستم فکر رفتن به بازارهای جهانی است که باید شرکت‌ها این آمادگی را پیدا کنند و در منطقه ایفای نقشی داشته باشند.