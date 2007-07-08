اقتراح صنفی مسئله "صحت شمارگان کتاب"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن قلم ایران، پیش از این ناشران در ذکر عدد حقیقی شمارگان کتاب منفعت داشتند حتی اقوال غیر رسمی موید ذکر شمارگانی بیش از شمارگان واقعی کتاب نیز بوده‌اند. یعنی معدودی از ناشران برای گرفتن یارانه کاغد کتاب 1000 نسخه‌ای را با شناسنامه‌ 3000 یا 5000 نسخه منتشر می‌کردند که البته قرار بود از این امر نامیمون چنان که افتد و دانی با بازرسی‌های ارشاد جلوگیری شود.

این انجمن آورده است: با همین نگاه محدود به یارانه متاسفانه شاهد شمارگان‌هایی در حدود یک میلیون نیز بوده‌ایم. حال با حذف یارانه، شاید همان "بعضی ناشران" به فکر این سود آوری نامشروع بیافتند که شمارگان واقی را در شناسنامه کتاب کمتر اعلام کنند تا از پرداخت حق‌التالیف اندک مولف شانه خالی کنند. یعنی مثلاً 15000 جلد از کتابی منتشر شود و شمارگان 1500 جلد چاپ شود. با توجه به اینکه بازرسی ارشاد نیز در این کار بلاموضع خواهد بود.

انجمن قلم ایران در جهت احقاق حقوق صنفی نویسندگان، مساله "اطمینان از صحت شمارگان اعلام شده توسط ناشر" را به اقتراح می‌گذارد. مطلوب است روش‌هایی مانند بارکد، رمزنگاری، مهر ویژه و هولوگرام فردی به اسم نویسنده در این اقتراح مورد ارزیابی قرار گیرد.