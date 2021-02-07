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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۴۷

طی ۲۴ ساعت اخیر؛

۲۰۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۶ نفر

۲۰۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۶ نفر

اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۲۰۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی یک روز اخیر یک هزار و ۴۶۳ بیمار مشکوک به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل به مراکز درمانی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد مراجعه کننده تست ۲۰۲ نفر مثبت کرونا بوده است که ۱۰۸ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد کل بیماران مبتلا به کرونای بستری در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ۴۵۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی تعداد مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر را ۱۶ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد تست ۶ نفر مثبت کرونا بوده است.

نجیمی ادامه داد: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۶۱ بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافته و از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5141311

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