  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۹

خروج پیروانی از دایره تصمیم گیری باشگاه؛

اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مشخص شدند

اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مشخص شدند

کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس با مشخص شدن اسم سه نفر حالت رسمی گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مشخص و معرفی شدند.

بر این اساس، سید مجید صدری، رئیس هیات مدیره، حمید جاسمیان پیشکسوت و کاپیتان پیشین سرخپوشان ایران و مرتضی دریس ملائکه، اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی صدری به عنوان رئیس هیات مدیره به همراه دریس ملائکه به عضویت این کمیته درامدند که افشین پیروانی سرپرست فعلی سرخپوشان در آن حضور داشت اما به نظر می‌رسد مدیران باشگاه تمایلی به ادامه حضور او در این بخش ندارد.

کد مطلب 5141312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ا.ع IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تیم پرسپولیس الحمدلله تااینجای فصل ،احتیاج به کمیته انضباطی نداشته که ازپیروانی راضی باشندیا ناراضی،اما تیمی هست که خودش یک تنه به ۵تاپاسگاه پلیس احتیاج داره! فکرنکنی استقلال رامیگم🤔🚳🤔

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها