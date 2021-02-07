اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مشخص و معرفی شدند.

بر این اساس، سید مجید صدری، رئیس هیات مدیره، حمید جاسمیان پیشکسوت و کاپیتان پیشین سرخپوشان ایران و مرتضی دریس ملائکه، اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی صدری به عنوان رئیس هیات مدیره به همراه دریس ملائکه به عضویت این کمیته درامدند که افشین پیروانی سرپرست فعلی سرخپوشان در آن حضور داشت اما به نظر می‌رسد مدیران باشگاه تمایلی به ادامه حضور او در این بخش ندارد.