انقلاب اسلامی زمینه حضور گسترده بانوان در جامعه را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت دهه فجر و مقام زن در روستای مال قائد شهرستان گناوه گفت: شاید به جرأت بتوان گفت مظلومیت زن در دوران حاکمیت طاغوت از جهاتی شبیه آن چیزی بود که در زمان جاهلیت وجود داشت ولی با این تفاوت که در رژیم گذشته با شعار عوام فریب «آزادی برای زن»، او را از هویت اصلی و نعمت خداداد آزادی واقعی دور کرده و به قید و بند فساد اخلاقی، برهنگی و کالای تجارتی کشاندند.

امام جمعه گناوه افزود: سیاست‌های حکومت پهلوی اکثریت زنان جامعه، به‌ویژه زنان متدین و مؤمن را از تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی محروم کرد و صرفاً شمار اندکی از زنان متعلق به طبقات خاص، امکان تحصیل و مشارکت نمادین در امور اجتماعی و سیاسی را برایشان فراهم ساخت.

حجت الاسلام رکنی حسینی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران ویژگی‌هایی دارد که در مجموع این انقلاب را در میان همه انقلاب‌های جهان بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخته است و یکی از آن ویژگی‌ها، قطعاً ذی سهم‌بودن بانوان است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بوده است و از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، انقلاب اسلامی زمینه را برای حضور گسترده و مؤثر آنها در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم فراهم کرد.

این مراسم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و به صورت محدود برگزار شد.