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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مجید توکلی فیلم نکوداشت پرویز پورحسینی و چنگیز جلیلوند را می‌سازد

مجید توکلی فیلم نکوداشت پرویز پورحسینی و چنگیز جلیلوند را می‌سازد

مجید توکلی کارگردان سینما فیلم نکوداشت پرویز پورحسینی و چنگیز جلیلوند را برای پخش در آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید توکلی کارگردان سینما، این روزها مشغول ساخت فیلم بزرگداشت زنده‌یاد پرویز پورحسینی و چنگیز جلیلوند است. این دو فیلم قرار است در آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر همزمان با مراسم نکوداشت پخش شود.

توکلی که فیلم سینمایی «عروسی مردم» را آماده اکران دارد درباره این دو فیلم گفت: بعد از چندین تجربه متفاوت برای فیلم‌های بزرگداشت، پیشنهاد ساخت این دو فیلم حس و حال عجیبی بود. پرویز پورحسینی بازیگر و چنگیز جلیلوند به عنوان دوبلور، هر دو از افراد محبوب من بودند و برایم سخت بود تا در فقدان‌شان کاری بسازم. به هر حال با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم، تلاش کردیم تا کار متفاوتی نسبت به کارهای گذشته انجام بدهیم.

کارگردان «متولد ۶۵» در پایان درباره محتوی این دو کار گفت: برای هر ۲ فیلم سعی کردیم تا نگاه متفاوتی و غیر مرسومی را داشته باشیم. به هر حال هر ۲ چهره شناخته شده و محبوب سینما هستند و نیازی به معرفی ندارند. ولی فقدان آنها اندوه بزرگی است که امیدوارم در هر دو کلیپ این اندوه مستتر باشد.

کد مطلب 5141319
زهرا منصوری

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