کشاورزان نمونه ملی استان فارس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی در فارس که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: افرادی برگزیده و نمونه هستند که در راه حل مشکل و رسیدن به استاندارد تلاش کرده‌اند.

او با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی به مسئله آب بر می‌گردد، افزود: اینک این پرسش مطرح می‌شود که عملکرد برترین‌های حوزه کشاورزی سبب کاهش مصرف آب شده و از منابع آبی استفاده بهینه داشته‌اند.

استاندار فارس با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا برترین‌های حوزه کشاورزی با هدف کمک به حفظ منابع زیرزمینی آب از آب‌های غیرمتعارف در تولید محصولات استفاده کرده‌اند؟ گفت: یکی از مواردی که می‌تواند یک کشاورز را برتر کند، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن است.

رحیمی با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص اصلی ترین نیاز بخش کشاورزی است، گفت: کشاورزان باید به زنجیره تولید، از قبل کاشت تا پس از تولید، توجه کنند تا بدین وسیله بتوانند هزینه‌ها را کاهش داده و اشتغال را افزایش دهند و بهره وری مثبت داشته باشند.

او با اشاره به ضرورت آگاهی از علم، دانش فناوری و تکنولوژی روز، اضافه کرد: نیازی نیست که همه ما متخصص زراعت، ژنتیک یا اقتصاد کشاورزی باشیم اما باید توانایی استفاده از نظریه‌ها و دیدگاه‌های متخصصان را در خودمان ایجاد کرده باشیم.

استاندار فارس گفت: امسال با سرمازدگی هم مواجه بودیم و در این موضوع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت برآورد و به ستاد مدیریت بحران کشور اعلام شده و دولت هم مصوبات خوبی در این زمینه داشته است. در تلاشیم تا در قالب پوشش‌های بیمه‌ای و کمک‌ها و تسهیلات ارزان قیمت، کشاورزان را یاری کنیم.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز گفت: انتخاب کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در یک فرایند یک ساله و با معیارهای مختلف ابتدا در سطح شهرستان انجام و سپس ٩٨ نفر در سطح استان برگزیده شدند.

پژمان با بیان اینکه ۷ نفر از نمونه‌های استانی در لیست نمونه کشوری قرار گرفتند افزود: برترین‌های کشاورزی استان در بخش‌های پرورش ماهیان خاویاری، تولید انجیر دیم، مرکبات و چغندر قند پاییزه و همچنین تولید محصولات گواهی شده و اتحادیه تعاونی زنبورداران به دلیل تنوع تولیدات فعال هستند.

وی گفت: استفاده از سیستم آبیاری نوین، بهره گیری از فنون نوین کشاورزی، تولید حداکثری، کیفیت برتر و تلاش برای تولید محصول گواهی شده بخشی از شاخص‌های انتخاب بهره برداران نمونه بود.