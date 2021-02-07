وابستگی خراسان شمالی در تامین گوشت مرغ و تخم مرغ به خارج استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری صبح امروز در جلسه تقدیر از کشاورزان نمونه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزی در سند توسعه استان به عنوان حوزه پیشران مطرح شده لذا این حوزه اهمیت زیادی برای خراسان شمالی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سکونت نیمی از جمعیت استان در روستاها سبب شده تا بخش زیادی از اقتصاد استان، به کشاورزی وابسته باشد.

وی افزود: مسئولان وظیفه دارند تا از کشاورزان حمایت کنند و در کنار آنان باشند.

قنبری تصریح کرد: ما وظیفه داریم برای رونق کشاورزی، در کنار تولیدکننده ایستاده و از وی حمایت کنیم؛ کشاورزان باید برای رونق تولید از شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری استفاده کنند تا بهره‌وری افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: این استان در زمینه تولید گوشت قرمز وضعیت مناسبی دارد و میزان تولید آن بیش از نیاز استان می‌باشد اما هنوز در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ وابسته به سایر استان‌ها هستیم.