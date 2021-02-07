گلایه از ضعف نظارت ها/ به افراد خاطی میدان داده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان حفاظت اطلاعات سپاه انصارالرضا (ع) در استان اظهار کرد: اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج از ذخایر انقلاب است.

وی با اشاره به اهمیت تشکیلات اطلاعات بیان کرد: اگر رسالت اطلاعات به نحو دقیق و به موقع انجام شود، خطرهای بزرگ را در نطفه خفه کرده و پیروزی‌های عظیم بدون هزینه حاصل می‌شود.

آیت الله عبادی اظهار کرد: اگر به هر دلیلی ولنگاری صورت گیرد، آنچه می‌شد به موقع در نطفه نابود شود، به صورت یک فتنه حاضر به جامعه و نظام آسیب وارد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای پیشگیری از فتنه‌هایی که ممکن است با چراغ خاموش تا پیش پای ما بیایند، نیروهای نظارتی در سازمان‌های متعدد تعبیه شدند.

وی ضعف نظارت را مشکل پیش روی کشور دانست و گفت: اگر مسئولان نظارتی در سازمان‌های مختلف و مدیریت‌های گوناگون وظیفه شان را به درستی انجام می‌دادند، سرمایه نیروی انسانی ضایع نمی‌شد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه سپاه تنها نیروی نظامی نیست، اظهار کرد: سپاه، پاسدار انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: آرزو داریم که جدیت لازم در تمام عناصر و اعضای نیروهای نظارتی چنان حفظ می‌شد که افراد خاطی جرات خطا نمی‌کردند.

آیت الله عبادی بیان کرد: ایجاد خوف به صورت استبدادی خوب نیست اما نیاز است در جامعه در سطح عالی عمل شود که مردمش از جرم کردن بترسند.

وی بیان کرد: متاسفانه در برخی از موارد قبل از آلوده شدن فرد به جرم و خطا، به او اخطارهای لازم داده نمی‌شود و بعد از جرم دستگیر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: این امر باعث می‌شود که فرد، آلوده و از سیستم حذف شود که هر روز شاهد برگزاری دادگاه‌ها از این نوع هستیم.

وی با بیان اینکه باید حساب جامعه به قدری قوی باشد تا افراد از خیانت بترسند نه اینکه خائن بعد از خیانت دستگیر شود، گفت: نیاز است نیروهای امنیتی و قضایی بر اساس جدیت، حق و عدل به گونه‌ای باشند که هیمنه و صلابتشان مانع از خطا شود چراکه این امر باعث قوت نظام می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروهای امنیتی و قضایی بر اساس حکم به عدل، باید به گونه‌ای باشند که اهل جرم و خطا از آنها ترسیده و احساس امنیت نکنند، گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که شخص دزد و متجاوز احساس امنیت کند، ولی مردم احساس امنیت نکنند.