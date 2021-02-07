ساخت ۱۱ مدرسه خیرساز در مازندران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد ظهر یکشنبه درآیین بهره برداری از دبستان ۶ کلاسه روستای " میخران" شهرستان آمل گفت، نیکوکاران برای ساخت این تعداد مدرسه در ۶ شهرستان مازندران که پیش بینی می‌شود تعدادی از آنها تا شروع سال تحصیلی آینده بهره برداری شود، بیش از ۵۰ میلیارد تومان درقالب خشت گذاری تعهد کردند.

وی همچنین به افتتاح ۲۲ طرح جدید اماکن آموزشی، ورزشی و پرورشی درمازندران با ظرفیت ۱۲۹ کلاس درس به مناسبت گرامیداشت چهل ودومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳ شهرستان استان اشاره کرد وگفت، برای تکمیل، تجهیزو وافتتاح این طرح‌ها که بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد، بیش از ۶۷ میلیارد تومان در ۱۵ منطقه آموزشی استان ازمحل اعتبارهای دولتی و مشارکت خیران هزینه شده است.

مشارکت مردم مازندران درطرح خشت‌گذاری آجر به آجر مدرسه

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، همچنین به اجرای طرح خشت گذاری آجر به آجر برای مشارکت همه مردم درساخت مدرسه دراستان درسال جاری اشاره کرد وگفت، اجرای این طرح از جمله طرح تحولی مشارکت‌های همه جانبه مردم در آموزش و پرورش است، که همه آحاد مردم می‌توانند حتی به اندازه خرید یک آجر به ساخت مدرسه سازی کمک کنند.

شیرزاد، از مدیرآموزش وپرورش شهرستان آمل به واسطه حضور جدی ومتعهدانه دانش آموزان، فرهنگیان واولیای دانش آموزان درطرح خشت گذاری آجر به آجر درساخت مدرسه قدردانی کرد وگفت، به واسطه همراهی ومشارکت همه جانبه مردم استان دراین طرح ملی، درارزیابی های انجام شده، مازندران در رتبه سوم کشوری قرارگرفت.

اجرای دهها طرح آموزشی و پرورشی درمدارس آمل

مدیرآموزش وپرورش شهرستان آمل هم دراین آئین از افتتاح دهها طرح آموزشی وپرورشی یک سال گذشته ازمحل اعتبارهای دولتی و نیز مشارکت نیکوکاران آملی دراین شهرستان خبر داد وگفت، مدرسه پوریان کلاکسرکه از مهمترین وبی نظیرترین طرح‌های آموزشی استان درچند سال گذشته بوده، دبیرستان مرحوم سعدی، دبستان خیرساز روستای میله، دو سالن ورزشی در مدارس، ساخت نمازخانه درمدارس بوران، ترک کلاً وزیباسازی وبهسازی دهها مدرسه ازجمله مهمترین این طرح‌ها بوده است.

عباس مرزبند، با تاکید براینکه اگرخواهان تاثیریادگیری بر دانش آموزان هستیم، باید توجه جدی به زیبا نمودن فضای آموزشی آنها داشت، افزود: هرانسانی درتلاش برای انتخاب زیبا وزیبایی هست وخوشبختانه در سال‌های اخیر با اختصاص اعتبارهای دولتی و نیز مشارکت خوب نیکوکاران درکنارآموزش وپرورش، به بسیاری از نیازهای دانش آموزان پاسخ داده شده است.

وی اضافه کرد، که با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور وتداوم حدود یک ساله بیماری کرونا، فعالیت‌های عمرانی درسطح آموزشی وپرورشی تعطیل نشده و افتتاح‌های خوبی درسطح شهرستان دراین مدت انجام شد.

شهرستان آمل با حدود ۴۲۰ هزارنفر جمیت، دارای ۴۵۰ مدرسه و حدود ۶۵ هزار دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیلی است.