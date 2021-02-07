نامزدهای بخش ویژه «سرباز انقلاب» جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نامزدهای بخش ویژه «سرباز انقلاب» نمایش‌های خیابانی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

اسامی این نامزدها بدون اولویت به شرح زیر است:

بخش موسیقی:

مازیار اسدزاده و امید کرمی برای نمایش «او پهلوان اکبره»

محمد نادری برای نمایش «انگشتری»

مهدی کرمی برای نمایش «قاصد»

طراحی فضا:

سید مهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»

نسا سلیمانی و علیرضا آقایی برای نمایش «انگشتری»

سعید بادینی برای نمایش «ژنرال»

بازیگر زن:

آرزو جعفری برای نمایش «قاصد»

نجمه محرابی خوزانی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»

نرگس خاک کار برای نمایش «آن سال‌ها»

بازیگر مرد:

سید مهرداد کاووسی برای نمایش«زهی خیال باطل»

سعید براتی برای نمایش «انگشتری»

مرتضی مودی برای نمایش «ژنرال»

سید پویا امامی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»

مصطفی کولیوندی برای نمایش «آن سال‌ها»

کارگردانی:

امین پورمند برای نمایش «سرباز »

مجتبی خلیلی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»

سید مهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»

سید پویا امامی برای نمایش «پیله انقلاب»

سعید بادینی برای نمایش« ژنرال»

طرح و ایده:

سعید بادینی برای نمایش«ژنرال»

سید مهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»

محمد جواد صرامی برای نمایش «پیله انقلاب»

مصطفی جعفری خوزانی برای نمایش «انگشتری»

آیین پایانی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر ۲۰ بهمن ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.