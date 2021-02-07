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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

فرماندار کوهرنگ:

بارش برف راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد

بارش برف راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد

شهرکرد- فرماندار کوهرنگ گفت: بارش برف راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد.

مرتضی زمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از بارش ۱۴ سانتی متر برف در شهر چلگرد گزارش شده است.

وی گفت: بارش برف در ارتفاعات بیش از این مقدار بوده است.

فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: بارش برف راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرده است.

وی عنوان کرد: راهداران در حال بازگشایی محورهای مسدود شده هستند.

فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه بارش برف در منطقه همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: مسافران از سفر غیر ضروری به شهرستان کوهرنگ خودداری کنند.

کد مطلب 5141339

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