افزایش مراکز حل اختلاف اولویت‌ دستگاه قضایی استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان مجتمع توسعه حل اختلاف سردار شهید قاسم سلیمانی بندر گناوه اظهار داشت: مکان ساختمان مجتمع توسعه حل اختلاف گناوه با بهترین وضعیت دسترسی برای ارباب‌رجوع انتخاب شد.

وی تصریح کرد: ساختمان مجتمع توسعه حل اختلاف گناوه در زمینی با زیربنای هزار و ۵۰ مترمربع و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار احداث‌شده است.

جمادی از آغاز عملیات اجرایی ساختمان شوراهای حل اختلاف در دو بخش سعدآباد و آبپخش دشتستان در ایام دهه مبارک فجر و به زودی خبر داد و اضافه کرد: در استان بوشهر ۶۷ شعبه مرکز توسعه و شورای حل اختلاف وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه شهرستان گناوه دارای شش شعبه شهری شورای حل اختلاف است بیان کرد: ۶۵ شعبه شهری و دو شعبه روستایی شورای حل اختلاف در استان بوشهر است.

وی افزود: با توجه به نقشی که شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل امور و اختلافات به صورت ریشه‌ای و اساسی در بین مردم دارند، ایجاد این مراکز در دستور کار قرارگرفته است.

جمادی اضافه کرد: اعضای این مراکز از خود مردم هستند و به‌نوعی مقبولیت عام دارند و تلاش و همت خود را در حل‌وفصل مسائل و مشکلات و سازش بکار می‌برند.

وی افزود: در ۱۰ ماه امسال به میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی در استان بوشهر پرونده مختومه شده است که عمده پرونده‌های مختومه از طریق صلح و سازش بوده است

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه ۱۰۰ فقره پرونده از موجودی سال‌های قبل کم‌تر شد ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های معوقه و مدت زمان‌دار در اولویت کاری این دستگاه قضائی استان است که تا پایان سال تعیین و تکلیف خواهد شد.