به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید غلامرضا حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در حاشیه شهرستان بیرجند، کارگروه ویژه ای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در پلیس آگاهی تشکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی به سرقت دو متهم سابقه دار با هویت معلوم با حضور در حاشیه شهر بیرجند از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره پی بردند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی متهمان در یک عملیات غافلگیرانه در مخفی گاه شان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه متهمان در بازجویی فنی ماموران به سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، گفت: مقادیری از اموال مسروقه از آنان کشف و تاکنون ۱۰ شاکی در این رابطه شناسایی شده است.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شده‌اند، افزود: از شهروندان خواستاریم در ساختمان‌های در حال ساخت برای جلوگیری از سرقت لوازم و مصالح ساختمانی از تجهیزات پیشگیری از سرقت استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین خواستاریم شهروندان خودروهای خود را به سیستم ایمنی مجهز و از نگهداری اشیا، اموال قیمتی و وجه نقد در خودروها خودداری کنند.