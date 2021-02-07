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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

فرماندار اشتهارد:

تعاونی‌های روستایی زمینه اشتغال پایدار را فراهم می‌کنند

تعاونی‌های روستایی زمینه اشتغال پایدار را فراهم می‌کنند

اشتهارد - فرماندار اشتهارد گفت: تعاونی‌های روستایی و تقویت آنها عاملی است تا ظرفیت‌های تولیدی در روستاها بالفعل و زمینه اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک بعد از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی شهرستان اشتهارد که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تلاش و پشتکار تولیدکنندگان عرصه کشاورزی و دامداری باعث شده است تا بتوانیم امنیت غذایی را برای کشور ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی بیان کرد: اهمیت کشاورزی در این است که اگر به این بخش باور داشته باشیم و انتقال یافته‌های جدید در کشاورزی را جدی بگیریم می‌توانیم موجبات افزایش بهره‌وری و بالا بردن سطح کیفی و کمی محصولات را فراهم کنیم.

تولید بیش از ۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و دامداری در اشتهارد

فرماندار اشتهارد گفت: اشتهارد با تولید بیش از ۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی، دامداری و طیور جزو نخستین شهرستان‌های استان البرز محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تقویت تعاونی‌های روستایی در زمینه کشاورزی و عرضه محصولات تولیدی گفت: تعاونی‌های روستایی و تقویت آنها عاملی است تا ظرفیت‌های تولیدی در روستاها بالفعل و زمینه اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر فراهم شود.

شیبک متذکر شد: اگر به صورت کامل به بخش کشاورزی بها دهیم می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور عمل کند.

گفتنی است در این جلسه موضوعات مختلفی در راستای حمایت از تولیدات روستایی، دامداری‌ها و پرورش‌دهندگان طیور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5141396

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