به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک بعد از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی شهرستان اشتهارد که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تلاش و پشتکار تولیدکنندگان عرصه کشاورزی و دامداری باعث شده است تا بتوانیم امنیت غذایی را برای کشور ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی بیان کرد: اهمیت کشاورزی در این است که اگر به این بخش باور داشته باشیم و انتقال یافته‌های جدید در کشاورزی را جدی بگیریم می‌توانیم موجبات افزایش بهره‌وری و بالا بردن سطح کیفی و کمی محصولات را فراهم کنیم.

تولید بیش از ۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و دامداری در اشتهارد

فرماندار اشتهارد گفت: اشتهارد با تولید بیش از ۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی، دامداری و طیور جزو نخستین شهرستان‌های استان البرز محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تقویت تعاونی‌های روستایی در زمینه کشاورزی و عرضه محصولات تولیدی گفت: تعاونی‌های روستایی و تقویت آنها عاملی است تا ظرفیت‌های تولیدی در روستاها بالفعل و زمینه اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر فراهم شود.

شیبک متذکر شد: اگر به صورت کامل به بخش کشاورزی بها دهیم می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور عمل کند.

گفتنی است در این جلسه موضوعات مختلفی در راستای حمایت از تولیدات روستایی، دامداری‌ها و پرورش‌دهندگان طیور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.