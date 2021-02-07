به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان امروز در آئین امضای تفاهم نامه در زمینه اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره وری آب و انرژی با وزیر آموزش و پرورش افزود: تشکیل گروه همیاران آب و انرژی برای انتقال پیام اصلاح الگوی مصرف، به خانواده‌ها است در حالی که خود دانش آموزان نیز باید در آن سهم و نقش داشته باشند.

وی با اشاره به هوای سرد امسال و شرایط پیش آمده در نیروگاه‌های برق گفت: همه ما متوجه شدیم یکی از نقاط آسیب پذیر در جامعه ما، چگونگی مصرف انرژی است، زیرا میزان انرژی که ما برای تولید برق دریافت می‌کنیم یک هفتم گازی است که فقط تحویل بخش خانگی و تجاری کشور و برای گرمایش و پخت و پز مصرف می‌شود این در حالی است که ما برق تولید شده در نیروگاه‌ها را به همه بخش‌های کشور از جمله خانگی، تجاری، کشاورزی و برای صادرات ارائه می‌دهیم.

اردکانیان با بیان اینکه اگر این روند اصلاح نشود ممکن است به سمت واردات گاز برویم، ادامه داد: اصلاح این رویه که موضوع بسیار مهمی است فقط کار یک گروه، دستگاه و وزارتخانه نیست و برای آن همه باید همکاری کنند.

وی گفت: ما از این سرمایه محدود و تجدیدناپذیر که باید با ارزش افزوده بالا برای امروز و آینده مصرف شود به درستی استفاده کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه ریزی برای اصلاح این روند بلندمدت خواهد بود، افزود: کار اصولی آن همکاری با وزارت آموزش و پرورش است، زیرا این وزارتخانه جایگاه مهمی در شکل دادن به منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر در حیات کشور است.

اردکانیان گفت: در این راستا همه باید به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند و ما هم در این موضوع سهم داریم به عنوان مثال، اینکه مدارس دغدغه پرداخت قبض آب و برق را داشته باشند زیبنده نیست و این دغدغه باید صرف کار مهمتری شود.

وی افزود: ما امروز با همکاری وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کنیم دغدغه آب و برق را نیز رفع کنیم و حتی حاضریم اعلام کنیم که به صورت هدفمند و با توجیه اقتصادی، هزینه متعارف آب و برق مدارس را بپردازیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه سالانه از طریق ساز و کارهایی که وجود دارد مبلغی را در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهیم داد، گفت: با انجام این کار، مدارس را تشویق می‌کنیم از طریق آموزش‌هایی که داده می‌شود مانند خاموش کردن یک لامپ، میزان مصرف خود را کاهش دهند و این در حالی است که از قبل هزینه این خدمات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است ضمن اینکه این امر می‌تواند تشویقی برای اصلاح الگوی مصرف در این واحدها باشد.

اردکانیان افزود: در سال ۹۸، ۸۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق در مدارس مصرف شده است که اگر این عدد درست باشد تعداد مدارس را که بیش از ۱۲۲ هزار واحد است نسبت مصرف محاسبه می‌کنیم و مبلغ را متناسب با آن پرداخت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اصل تفاهم نامه برای ارتقای سواد آب و انرژی و آگاهی بخشی امروز امضا شد که امیدواریم منجر به اصلاح الگوی مصرف شود البته همه امکانات وزارت نیرو در اختیار مؤسسه آموزشی قرار خواهد گرفت تا به شکل برنامه ریزی شده که هم در کتب درسی اطلاعات لازم را بتوانیم تدارک ببینیم و هم گروه‌های همیاران آب و انرژی را شکل داده و این اطلاعات را به داخل منازل ببریم.

اردکانیان گفت: واقعیت این است که دولت باید چارچوب‌ها و کارهای مشترکی را بین دستگاه‌ها تعریف کند و مأموریت‌ها باید به ثمر رسیدن این فعالیت‌های مشترک باشد که راهکار آن نیز انجام کارهای نزدیک و بهم پیوسته در دو و یا چند دستگاه دولتی است.

وی با بیان اینکه در تراز دولت وقتی به موضوع مصرف در جامعه نگاه می‌کنیم یکی از عرصه‌های مورد نیاز کشور ما توجه همه جانبه به موضوع مصرف است، افزود: ما باید هرچه زودتر از طریق میانبر فاصله قابل توجهی که بین توانمندی ما در سایر عرصه‌ها وجود دارد و موضوع چگونگی مصرف است را پر کنیم و از این طریق یک جامعه رو به جلو داشته باشیم.

وزیر نیرو اضافه کرد: اصلی‌ترین راهکار، پیوست محکم‌تر ما و بازگشت به مبنای چارچوب اخلاقی است، زیرا هیچ عرصه‌ای در زندگی بشر وجود ندارد که بدون نیاز به پایبندی به مبانی اخلاقی، آینده روشنی در اختیار داشته باشد.

اردکانیان گفت: ما در هر عرصه‌ای با ناکامی‌هایی مواجه هستیم و یا هدف‌های طراحی شده را ناموفق می‌بینیم که علت اصلی آن، فاصله گرفتن از اصول اخلاقی حاکم بر آن عرصه است و هرچه جامعه اخلاقی‌تر باشد توسعه یافته‌تر خواهد بود.