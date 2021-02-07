شکست سنگین صدرنشین مقابل تیم پایین جدولی و توقف دو مدعی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز بعد از لغو یک دیدار بین استقلال ملاثانی و چوکا، با انجام ۸ بازی برگزار شد.

در یکی از مهم‌ترین بازی‌های امروز، هوادار، صدرنشین مسابقات برابر تیم قعرنشین گل ریحان به میدان رفت که این دیدار در نهایت به برتری ۳ بر یک گل ریحان انجامید. هوادار باوجود تحمل این شکست، به لطف تفاضل گل بهتر همچنان صدرنشین باقی بماند.

مس کرمان دیگر تیم مدعی این فصل که در رده دوم قرار دارد، در خانه خود با یک گل ملوان را شکست داد تا نه تنها با هوادار هم امتیاز شود، بلکه باعث ادامه سقوط آزاد ملوان در جدول رده بندی شود.

فجرسپاسی و استقلال خوزستان که هر دو از تیم‌های مدعی صعود در این فصل هستند، در شیراز به مصاف هم رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه زور هیچیک از دو تیم به یکدیگر نرسید و این بازی در نهایت با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

بادران نیز در دیداری مهم در خانه خود به مصاف تیم پارس جنوبی رفت که با یک گل به پیروزی رسید تا حالا بادرانی ها با صعود به رده سوم در بین تیم‌های مدعی قرار بگیرند.

نتایج دیدارهای هفته سیزدهم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است؛

خوشه طلایی ساوه یک - قشقایی شیراز صفر

مس کرمان یک - ملوان انزلی صفر

نود ارومیه یک - آرمان گهر صفر

شهرداری آستارا ۲ - رایکا بابل صفر

فجرسپاسی صفر - استقلال خوزستان صفر

گل ریحان ۳ - هوادار یک

بادران یک - پارس جنوبی جم صفر

شاهین شهرداری بوشهر صفر - خیبر خرم آباد صفر

استقلال ملاثانی - چوکا تالش (لغو شد)

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته سیزدهم؛

۱- هوادار ۲۴ امتیاز

۲- مس کرمان ۲۴ امتیاز

۳- بادران ۲۲ امتیاز

۴- فجر سپاسی ۲۱ امتیاز

۵- شهرداری آستارا ۲۱ امتیاز

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۱۵- چوکا تالش ۱۵ امتیاز

۱۶- گل ریحان البرز ۱۵ امتیاز

۱۷- قشقایی شیراز ۱۱ امتیاز

۱۸- نود ارومیه ۱۰ امتیاز