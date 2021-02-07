به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با واگذاری حق بهره ‏برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست واقع در حسن آباد تهران استان تهران، به منظور برپایی موزه جمهوری، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری موافقت کردند.

بر اساس این تصمیم، دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان موزه به تصرف و بهره ‏برداری مفروز نهاد ریاست جمهوری درآمده و بخش غربی ساختمان موزه پست نیز در تصرف مفروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) باقی می‌ماند.

همچنین تأمین هزینه‌های مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره ‏برداری بر عهده بهره ‏برداران مشاعی است و اداره موزه جمهوری نیز توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل می‌آید.

افزون بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت مشاعی برای میزان مساحت دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری نهاد ریاست جمهوری و میزان مساحت بخش غربی ساختمان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.