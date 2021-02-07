به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، با واگذاری حق بهره برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست واقع در حسن آباد تهران استان تهران، به منظور برپایی موزه جمهوری، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری موافقت کردند.
بر اساس این تصمیم، دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان موزه به تصرف و بهره برداری مفروز نهاد ریاست جمهوری درآمده و بخش غربی ساختمان موزه پست نیز در تصرف مفروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) باقی میماند.
همچنین تأمین هزینههای مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره برداری بر عهده بهره برداران مشاعی است و اداره موزه جمهوری نیز توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل میآید.
افزون بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت مشاعی برای میزان مساحت دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری نهاد ریاست جمهوری و میزان مساحت بخش غربی ساختمان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.
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