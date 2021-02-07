قصه آبگرفتگی اهواز دوباره تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز باران نسبتاً شدیدی در اهواز بارید تا باز هم قصه تلخ آبگرفتگی در این شهر تکرار شود؛ مسئله‌ای که در ماه اخیر هم تکرار شده بود و معابر و خانه‌های مردم اهواز به زیر آب رفت.

امروز نیز که باران شدیدی باریدن گرفت باز هم شاهد بودیم که معابر اصلی شهر و جاده‌های ساحلی اهواز زیر آب رفت و تردد خودروها به‌سختی انجام می‌شد.

گزارش‌های رسیده مردمی از مناطق مختلف اهواز مثل کوی انقلاب، خشایار، باهنر و کول مندلی و … نشان می‌دهد، آبگرفتگی شدید در معابر این مناطق صورت گرفته است.

در کوی انقلاب بر اساس اخبار دریافتی، آب وارد منازل هم شده و نیروهای بسیجی و مسجدی منطقه به کمک مردم رفته‌اند.

مدیرکل سازمان هواشناسی خوزستان در همین زمینه اظهار کرد: تداوم سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط گاهی تند باد لحظه‌ای به ویژه در مناطق شمالی و شرقی، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.



محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا اواخر هفته جاری وزش بادها به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی متوسط پیش بینی می‌شود و پدیده غالب مه رقیق یا غبار صبحگاهی خواهد بود و در این ایام روند افزایش دما وجود دارد.

از سوی دیگر بارندگی‌های دیروز و امروز آلودگی هوای خوزستان را شست و کیفیت هوای شهرهای استان را بهبود بخشید.

بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون در هوای همه شهرهای استان خوزستان امروز کمتر از ۱۰۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده سالم و قابل قبول بودن کیفیت هواست.

بر اساس این گزارش امروز شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون در هوای شهرهای گتوند با ۳۰ و شوش ۴۵ AQI ثبت شده که حاکی از پاک بودن هوای این دو شهر است.

بر اساس این گزارش چنانچه شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون AQI بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در شرایط هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط هوای سالم و کیفیت هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار می‌گیرد.