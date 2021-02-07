قنوات خاموش دو روستا در خوسف جان گرفت/ تامین آب شرب ۵۰ خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح قنات روستای رک و دهشیب خوسف بیان کرد: برای این دو پروژه دو رشته قنات با طول ۳۰۷ متر احیا که باعث تامین آب شرب ۵۰ خانوار این روستاها شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه قنات روستای دهشیب کاملاً خشکیده بود، گفت: بعد از اجرای کیفی پروژه و احیای ۲۳۰ متر از طول قنات، آب جاری شده است.

هنری با بیان اینکه دبی آب قنات دهشیب را دو لیتر بر ثانیه است، اظهار کرد: این امر موجب خوشحالی مردم شده و رونق روستا را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در روستای رک که به دلیل عبور مسیر قنات از زیر منازل روستا، آب دچار آلودگی بود با احیای قنات و اصلاح مسیر، آب شرب با کیفیت در قنات جاری شد.

وی بیان کرد: طی سال گذشته ۲۸ رشته قنات در شهرستان خوسف توسط بسیج سازندگی سپاه انصار الرضا (ع) اجرایی شده است‌.