۴۵۰ هزار نفر در پویش آجر به آجر مشارکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی‌مهر در استان اردبیل اظهار کرد: در مرحله اول این طرح ۲۰۰ هزار نفر و در مرحله دوم اجرای این طرح بیش از ۲۵۶ هزار نفر در استان‌های مختلف کشور در اجرای طرح آجر به آجر همکاری و به‌نوعی به روند احداث مدارس حتی با کمترین مبلغ کمک کرده‌اند.

رخشانی‌مهر خاطرنشان کرد: در همه استان‌ها اجرای این طرح شروع‌شده و در استان اردبیل نیز اولین مدرسه در قالب طرح آجر به آجر از روستای یلوجه خلخال آغاز شد.

وی گفت: در کنار توسعه و فیزیکی و ساختمانی واحدهای آموزشی در سال‌های اخیر سازمان نوسازی مدارس اقدام به تهیه و توزیع تجهیزات هنرستانی به واحدهای آموزشی در سطوح مختلف کرده تا به نوعی به تحصیل شایسته دانش‌آموزان توجهی جدی داشته باشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور لزوم استحکام بنای مدارس و ایجاد فضاهای مرتبط باکلاس درس به‌ویژه حیاط مدرسه استاندارد، سالن‌ها و سرویس‌های بهداشتی مناسب را یادآور شد و گفت: در احداث تمامی واحدهای آموزشی پیمانکاران را موظف کردیم تا همه این استانداردها را در کنار مقاوم‌سازی واحدها طبق آئین‌نامه عمومی زلزله موردتوجه قرار دهند.

رخشانی‌مهر ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۱ درصد مدارس کشور فرسوده و تخریبی است در کنار اعتبارات دولتی، از توان خیرین در امر مدرسه‌سازی استفاده می‌کنیم تا در قالب پروژه‌های مشترک با خیرین بتوانیم تکمیل واحدهای آموزشی را انجام دهیم.

وی با گرامیداشت دهه فجر یاد و خاطره شهدا به‌ویژه حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت: در سطح کشور بیش از ۷۵ باب مدرسه به نام این شهید والامقام نام‌گذاری شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پایان به استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس اشاره کرد و افزود: اقدام تحولی در این حوزه با برچیدن بخاری‌های نفتی و حتی گازی شروع‌شده و به‌سرعت مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.