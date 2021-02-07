  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۵۳

دولت با بازنگری تعرفه‌های خدمات سلامت در دوره کرونا موافقت کرد

دولت با بازنگری تعرفه‌های خدمات سلامت در دوره کرونا موافقت کرد

هیئت وزیران به استناد تکلیف دولت برای بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اصلاح تعرفه‌های مزبور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه یکم بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را اصلاح کرد.

بر این اساس، سر جمع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سه سرفصل هتلینگ، جز فنی و ویزیت سرپایی، برای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تا میزان ۸ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین بدین منظور کمیته‌ای با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری تمامی اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور تشکیل و میزان رشد در سرفصل‌های مذکور، توسط این کمیته تعیین می‌شود.

کد مطلب 5141435
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها