به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه یکم بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را اصلاح کرد.

بر این اساس، سر جمع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سه سرفصل هتلینگ، جز فنی و ویزیت سرپایی، برای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تا میزان ۸ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین بدین منظور کمیته‌ای با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری تمامی اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور تشکیل و میزان رشد در سرفصل‌های مذکور، توسط این کمیته تعیین می‌شود.