به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، دکتر مهین فرهادی‌زاد در نشست هم‌اندیشی نواب رئیس والیبال بانوان کشور که با هدف برنامه‌ریزی و بررسی راهبردهای توسعه پایدار والیبال بانوان در هتل المپیک تهران درحال برگزاری است، ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، افزود: تا کنون کارهای زیادی برای رشد و توسعه والیبال بانوان انجام شده است که جا دارد همین جا از افرادی که در این زمینه زحمت کشیدند، تشکر و قدردانی شود.

والیبال مردمی‌ترین رشته ورزش ایران است که در گروه مردان، در سطح بسیار بالایی در جهان حرکت می‌کند و الگویی برای سایر رشته‌های ورزشی است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در ورزش بانوان در چهل سال گذشته اشاره کرد و گفت: ورزش زنان پس از پیروزی انقلاب موظف بود خودش مسیر رشد و توسعه را پیدا کند. ورزش بانوان در این مدت باید در همه زمینه‌ها، از جمله مدیران تا داوران، مربیان و از همه مهم‌تر ورزشکاران، افراد را پرورش می‌داد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان به شاخصه‌های عدالت جنسیتی کمیته بین‌المللی المپیک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ورزش بانوان ایران در بسیاری از این شاخصه‌ها سرآمد است. اگر ورزش بانوان ایران موفق به کسب مدال و سکو در جهان شود که به همراه نمایشی از عفاف باشد، موفق عمل کرده‌ایم.

وی با یادآوری اینکه استعدادیابی را از والیبال یاد گرفتیم، گفت: والیبال جذاب‌ترین و زیباترین رشته ورزشی گروهی ایران است و انگیزه دختران ایران در این رشته ورزشی برای افتخارآفرینی بسیار بالاست.

فرهادی‌زاد در پایان گفت: به نظر من والیبال بانوان می‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد، زیرا فردی مصمم همچون دکتر داورزنی در مسند ریاست این فدراسیون قرار دارد که رشد و توسعه ورزش بانوان، اولویت مهمی برای ایشان است.

وی تاکید کرد: وقتی در بازی‌های آسیایی رنگینک کاروان ایران با مدال بانوان به رتبه چهارم می‌رسد، پس با همدلی نیز می‌توانیم در والیبال زنان موفق شویم. البته نباید از همکاری با آموزش و پرورش برای استعدادیابی غافل شویم و با افزایش تعداد تیم‌های بانوان در رده‌های سنی مختلف، والیبالیست‌های بیش‌تری را برای حضور بهترین‌ها در تیم‌های ملی آماده کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان، به ساخت و راه‌اندازی آکادمی والیبال بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تهران در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: فدراسیون والیبال نخستین فدراسیون ورزشی بود که اینچنین امکاناتی برای بانوان فراهم کرد و بنابراین دست‌یابی به اهداف بزرگ در حوزه والیبال امکان‌پذیر است.