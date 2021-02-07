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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۰

رئیس بسیج فرهنگیان:

راهیان نور مجازی با محوریت مکتب حاج قاسم راه‌اندازی شد

راهیان نور مجازی با محوریت مکتب حاج قاسم راه‌اندازی شد

کرمان - رئیس بسیج فرهنگیان از راه اندازی اردوهای مجازی راهیان نور با محوریت مکتب شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اردوهای راهیان نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی ضمن تبریک فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی بیان داشت: اردوهای راهیان نور ادامه راه شهدا است اما مانعی مثل کرونا پیش آمده و ملت ما این مانع را مومنانه و مجاهدانه می‌شکنند.

مسئول اردویی راهیان نور و گردشگری سازمان بسیج مستضعفین گفت: دانش آموزان ما هر سال به صورت حضوری به راهیان نور می‌رفتند و خودشان را متبرک به نور شهدا می‌کردند اما امسال با توجه به شیوع کرونا این اردوها توسط خدمتگزاران به کشور و شهدا به صورت مجازی برگزار می‌شود. دشمن گمان می‌کرد می‌تواند با هجمه مجازی حکمرانی مجازی خود را محقق کند و جوانان و نوجوانان ما را به سمت آمریکا و انگلیس جذب کند اما به فضل الهی ما این تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کردیم.

مطهری تصریح کرد: ان شاالله بعد از کرونا شاهد برگزاری هر چه قوی‌تر اردوهای راهیان نور خواهیم بود و از همین بستری که دشمن برای سود بردن خودش استفاده کرده برای دانش‌آموزان و بخش‌های مختلف کشور خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور یادآور شد: امروز اگر بخواهیم نوجوانان خود را برای گام دوم انقلاب تربیت کنیم نیاز به موقعیت و اردوهای خوب داریم و راهیان نور متعلق به همه مردم است.

مطهری گفت: راهیان نور برای ساختن جوانان و نوجوانان است لذا راهیان نور حاج قاسم با محوریت مکتب شهید سلیمانی راه‌اندازی شده است لذا آموزش و پرورش علم راهیان نور را با توان بیشتری باید بلند کند.

وی افزود: امروز ما باید بتوانیم ظرفیتی عظیم برای استفاده از مکتب شهید سلیمانی فراهم کنیم رزمندگان ما در زمان جنگ از بین جوانان و نوجوانان بودند لذا روحیه‌ای که در بین نوجوانان و جوانان ما بود که حاج قاسم آنها را خط‌شکن می‌دانست امروز نیز وجود تا بتوانیم گام دوم انقلاب را طی کنیم.

کد مطلب 5141448

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