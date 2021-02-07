به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اردوهای راهیان نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی ضمن تبریک فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی بیان داشت: اردوهای راهیان نور ادامه راه شهدا است اما مانعی مثل کرونا پیش آمده و ملت ما این مانع را مومنانه و مجاهدانه می‌شکنند.

مسئول اردویی راهیان نور و گردشگری سازمان بسیج مستضعفین گفت: دانش آموزان ما هر سال به صورت حضوری به راهیان نور می‌رفتند و خودشان را متبرک به نور شهدا می‌کردند اما امسال با توجه به شیوع کرونا این اردوها توسط خدمتگزاران به کشور و شهدا به صورت مجازی برگزار می‌شود. دشمن گمان می‌کرد می‌تواند با هجمه مجازی حکمرانی مجازی خود را محقق کند و جوانان و نوجوانان ما را به سمت آمریکا و انگلیس جذب کند اما به فضل الهی ما این تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کردیم.

مطهری تصریح کرد: ان شاالله بعد از کرونا شاهد برگزاری هر چه قوی‌تر اردوهای راهیان نور خواهیم بود و از همین بستری که دشمن برای سود بردن خودش استفاده کرده برای دانش‌آموزان و بخش‌های مختلف کشور خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور یادآور شد: امروز اگر بخواهیم نوجوانان خود را برای گام دوم انقلاب تربیت کنیم نیاز به موقعیت و اردوهای خوب داریم و راهیان نور متعلق به همه مردم است.

مطهری گفت: راهیان نور برای ساختن جوانان و نوجوانان است لذا راهیان نور حاج قاسم با محوریت مکتب شهید سلیمانی راه‌اندازی شده است لذا آموزش و پرورش علم راهیان نور را با توان بیشتری باید بلند کند.

وی افزود: امروز ما باید بتوانیم ظرفیتی عظیم برای استفاده از مکتب شهید سلیمانی فراهم کنیم رزمندگان ما در زمان جنگ از بین جوانان و نوجوانان بودند لذا روحیه‌ای که در بین نوجوانان و جوانان ما بود که حاج قاسم آنها را خط‌شکن می‌دانست امروز نیز وجود تا بتوانیم گام دوم انقلاب را طی کنیم.