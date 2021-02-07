تقویت راهیان نور از تحریف حقیقت دفاع مقدس و انقلاب جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح اردوهای راهیان نور مجازی استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهید سلیمانی و همرزمانش بیان داشت: در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم و روز به روز عزتمندانه راه شهدا را ادامه می‌دهیم.

وی افزود: یکی از کارهای بزرگ فرهنگی که مورد تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب است و بارها از آن یاد کردند اردوهای راهیان نور دانش آموزی است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه حرکت‌ها و اقدامات فرهنگی باید عمیق باشند، گفت: کار فرهنگی تغییر نگرش برای مصونیت در گام دوم انقلاب اسلامی است همانطور که ملاحظه می‌کنید جوانان و نوجوانان ما در گام اول و در راه امام خویش چگونه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند. در راستای جلوگیری از فراموشی و تحریف حقیقت دفاع مقدس و انقلاب اسلامی باید به تقویت راهیان نور بپردازیم.

معروفی به ابعاد شخصیتی قهرمان بزرگ ایران و جهان اسلام شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود: حاج قاسم تندیس ادب، اخلاق و اخلاص است و دشمنان ما و به ویژه آمریکا تنها حاج قاسم را هدف قرار نداد بلکه قلب ملت ایران را هدف قرار داد؛ حاج قاسم شرف، اقتدار و هویت ملت ایران بود دشمن با این کار می‌خواست تا ما را پای میز مذاکره و تسلیم بکشانند.

وی گفت: دشمن باید بداند امروز یک قلب را ظاهراً از کار انداخت اما ۸۰ میلیون قلب ملت ایران قلب حاج قاسم سلیمانی است و امروز همه ملت ایران حاج قاسم سلیمانی هستند دشمن می‌خواست با شهادت حاج قاسم، مقاومت را از ما بگیرد اما هرگز تصور نمی‌کرد امروز دنیا در جبهه مقاومت بسیج شده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: یکی از مهمترین ویژگی‌های حاج‌قاسم دوری از گناه بود حاج قاسم اهل ریا و تظاهر نبود و در تمام وجودش اخلاص موج می‌زد به همین دلیل است که در قلوب جای داشت.

وی افزود: حاج قاسم همیشه می‌گفت برادران راه نجات ما انتخاب الگوهای بزرگ است لذا افرادی از صحابه پیامبر (ص) و امام علی (ع) را الگوی خود قرار داده بود صداقت حاج قاسم از ابوذر امانت او از سلمان فارسی معرفت و ولایتش از مالک اشتر و بصیرت حضرت عباس را داشت.

معروفی ادامه داد: شهید سلیمانی انتقام جویی را از مختار و در مسیر حق قرار گرفتن را از میثم تمار آموخت و ثابت کرد راه رسیدن به امام حسین (ع) نشستن در کلاس درس حضرت عباس است.

وی گفت: حاج قاسم به ولایت باور داشت و تنها به میل ولی فقیه حرکت می‌کرد ذوب در ولایت بود ضمن اینکه مسئله ولایت مسئله جناحی و حزبی و گروهی نیست مسئله ولایت حقیقت انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: همه می‌خواستند حاج قاسم را از سوریه برگردانند اما او بنا به امر ولی امر مسلمین در سوریه ماند و سوریه را نجات داد.

وی دانش آموزان و نسل جوان را خطاب قرار داد و یادآور شد: نسل جوان ما باید بدانند که انقلاب اسلامی ایران به سختی به دست آمده و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کرده‌ایم که هر کدامشان انسان‌های بسیار بزرگی بوده‌اند.