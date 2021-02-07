به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز در جلسه هماهنگی مراسم ۲۲ بهمن در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه با اشاره به نحوه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال به صورت خودرویی و موتوری در شهرستان کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: این راهپیمایی از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه از میدان آزادی تا میدان فردوسی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: خودروهای شخصی پیش از آغاز راهپیمایی باید در میدان آزادی حاضر شده و پرچم و پلاکاردهای تبلیغاتی که بین آنها توزیع میشود را دریافت میکنند.
سروری با بیان اینکه موتورسواران و دوچرخه سواران مرد بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با هیأت دوچرخه سواری و اتومبیل رانی حرکت میکنند، گفت: یدککشها و تعمیرگاههای سیار در فواصل مختلف مستقر شده و گروههای سرود نیروهای مسلح اجرا خواهند داشت.
وی ادامه داد: در پایان مراسم به ۴۲ خودرویی که تزئینات بهتری نسبت به بقیه داشته باشند، هدایایی از طرف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعطا میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه:
راهپیمایی ۲۲ بهمن از میدان آزادی تا میدان فردوسی برگزار میشود
کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی و موتوری از میدان آزادی تا میدان فردوسی در شهرستان کرمانشاه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز در جلسه هماهنگی مراسم ۲۲ بهمن در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه با اشاره به نحوه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال به صورت خودرویی و موتوری در شهرستان کرمانشاه برگزار میشود.
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