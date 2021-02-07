به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز در جلسه هماهنگی مراسم ۲۲ بهمن در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه با اشاره به نحوه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال به صورت خودرویی و موتوری در شهرستان کرمانشاه برگزار می‌شود.



وی افزود: این راهپیمایی از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه از میدان آزادی تا میدان فردوسی برگزار می‌شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: خودروهای شخصی پیش از آغاز راهپیمایی باید در میدان آزادی حاضر شده و پرچم و پلاکاردهای تبلیغاتی که بین آن‌ها توزیع می‌شود را دریافت می‌کنند.



سروری با بیان اینکه موتورسواران و دوچرخه سواران مرد بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با هیأت دوچرخه سواری و اتومبیل رانی حرکت می‌کنند، گفت: یدک‌کش‌ها و تعمیرگاه‌های سیار در فواصل مختلف مستقر شده و گروه‌های سرود نیروهای مسلح اجرا خواهند داشت.



وی ادامه داد: در پایان مراسم به ۴۲ خودرویی که تزئینات بهتری نسبت به بقیه داشته باشند، هدایایی از طرف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعطا می‌شود.