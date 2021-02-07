به گزارش خبرنگار مهر، سیماسادات لاری بعدازظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تعطیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها در کشور بسیار هوشمندانه انجام شد، اظهار داشت: در بحران کرونا همه. دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی به تحصیل ادامه دادند و دانشجویی را از دست ندادیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان پویایی دانشگاه‌ها را در بحران کرونا مانند زمان قبل از کرونا انتظار داشت، ادامه داد: قطعاً مشکلات جامعه بر فضای دانشجویی هم تأثیر می‌گذارد و سرایت می‌کند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت بوده است، تصریح کرد: بودجه ستادی چهار میلیارد تومانی را به ۷۰ میلیارد رساندیم و تلاش کردیم اقدامات مؤثری برای دانشجویان انجام دهیم اما درآمدها ۴۰ درصد کاهش یافت که این امر فعالیت‌های ما را تحت تأثیر قرار داد.

وی اضافه کرد: هزینه ۳۰ درصد دانشجوی فعلی برای ما معادل همان ۱۰۰ درصد دانشجوی قبلی است چراکه افزایش نرخ تورم هزینه‌ها را بالا برده است.

لاری با بیان اینکه در مسائل فرهنگی همواره در خط دفاع بوده‌ایم، ابراز داشت: تضارب آرا اولویت ما بود صدای مخالفان را شنیدیم و از نظرات آنها استفاده کردیم.

هیچ دستگاه بیرونی اجازه برخورد با فعالیت‌های دانشجویی را ندارد

وی با بیان اینکه هیچ دستگاه بیرونی اجازه برخورد با فعالیت‌های دانشجویی را ندارد، گفت: از سویی باید همه فعالیت‌های سیاسی دانشجویی با مجوز از دانشگاه باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه فضای بی‌روح تشکل‌های دانشجویی حاصل نبود تضارب آرا است، تصریح کرد: برای رصد فعالیت‌های دانشجویی در فضای منطقی، باید مجوزهای لازم داده شود و گرنه فعالیت‌ها زیرزمینی و از چارچوب خارج می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در انجمن‌های علمی کارشناسان وزارت بهداشت گفت: دانشجویان نیز باید با این تغییرات همراه شوند و نباید فعالیت‌ها یک طرفه باشد.

لاری با بیان اینکه هزینه فعالیت‌های فرهنگی در مقابل فعالیت‌های رفاهی و دانشجویی کم است، ابراز داشت: باید شرایط برای گفت و گوی دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌ها فراهم شود تا دانشجویان بیشتر در تصمیم‌گیری ها مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه دانشجویان به ما یاد دادند که این فضا بستر خوبی است و بعد از کرونا هم از این فضا بهره بگیریم، افزود: اعتقاد داریم این کار باید چارچوب و ضوابط خودش را داشته باشد.