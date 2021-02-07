به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا سلیمانی در مراسم اعطا پنج پروانه فعالیت استارت آپ‌های بیمه‌ای که باحضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، افزود: صنعت بیمه، صنعت بزرگی است و شرکت‌های بیمه‌ای در جهان حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این صنعت در ایران کمتر شناخته شده است.

وی با اعلام اینکه براساس قانون برنامه ششم ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به ۷ درصد برسد، درحالیکه هم اکنون ۲ و ۶۶ صدم است، گفت: عمده ناکار آمدی صنعت بیمه‌ای ایران در بخش بیمه زندگی است,، ولی در سایر بخش‌ها وضعیت مطلوبی داریم.

سلیمانی با بیان اینکه اکنون همه شرکت‌ها بیمه‌ای در بخش بیمه زندگی فعال شده‌اند، گفت: توسعه بیمه زندگی در دستور کار قرار گرفته و دو شرکت بیمه هم به صورت تخصصی در این بخش فعال شده‌اند.

رئیس بیمه مرکزی همچنین از هدفگذاری برای دیجیتالی کردن ۱۰ درصد صنعت بیمه خبر داد و گفت: صدور بیمه نامه‌های کاغذی شخص ثالث از دستورکار خارج شده و فقط برای افرادی که خودشان درخواست کنند بیمه نامه کاغذی صادر می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه ۳۴ شرکت با حدود ۱۸۰ هزار نفر کارمند در حوزه بیمه فعالیت می‌کنند، افزود: سالانه حدود ۸۰ میلیون فقره انواع بیمه در کشور صادر می‌شود.

وی با اعلام اینکه حدود ۲۵ میلیون خودرو و ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور است، گفت: ۲۳ و نیم میلیون خودرو و دو میلیون موتور تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند.

رئیس بیمه مرکزی افزود: طی ۱۰ ماه اول سال جاری حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده که پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

سلیمانی موضوع تجهیزات فن آورانه، جمع آوی اطلاعات و امنیت سایبری در بخش‌های مختلف مالی و بیمه‌ای را از جمله دغدغه‌های اصلی صنعت بیمه خواند و گفت: بیمه‌ها هم اکنون در سطح جهان سالانه به دلیل حک شدن اطلاعات، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کنند از این رو ما باید در بخش ارتقای امنیت، سرمایه‌گذاری بیشتری کنیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای هماهنگی بین بیمه‌های مختلف خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم در بخش خسارت بیمه‌ها یکدیگر را پوشش دهند و بتوانند با وصل شدن به اطلاعات یکدیگر، علاوه بر خسارت بیمه‌شدگان خود، خسارت سایر بیمه‌ها را پرداخت کنند.

سلیمانی در پایان افزود: پرداخت خسارت بیمه سایر شرکت‌ها در بیمه ایران به صورت آزمایشی شروع شده و الان بیمه ایران خسارت بیمه‌های شخص ثالث زیر ۳ میلیون تومان سایر شرکت‌های بیمه‌ای را پرداخت می‌کند.

وی گفت: براساس این طرح الان در تهران و اهواز چنانچه تصادفی رخ دهد، مقصر و زیان دیده نیازی به مراجعه حضوری در شرکت‌های بیمه‌ای ندارند و می‌تواند تنها با ارسال عکس تصادف و شماره شبا، خسارت خود را دریافت کنند.

اعطای اولین مجوز فعالیت بیمه‌ای برای شرکت‌های استارت آپ

رئیس بیمه مرکزی گفت: شرایط صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای برای شرکت‌های استارت آپ تسهیل شده است.

وی گفت: بخش بیمه زندگی ایران نسبت به جهان کمتر اجرایی شده که توسعه آن در دستور کار قرار گرفته و دو شرکت بیمه‌ای بصورت تخصصی در این زمینه فعال شده‌اند.

رئیس بیمه مرکزی افزود: برای بخش بیمه نامه‌های شخص ثالث، صدور بیمه نامه کاغذی از دستور کار خارج شده و فقط برای افرادی که خودشان درخواست کنند بیمه نامه کاغذی صادر می‌شود.

وی موضوع امنیت سایبری در بخش‌های مختلف مالی و بیمه‌ای را یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت بیمه خواند و گفت: باید امنیت اطلاعات مالی و بیمه‌ای افزایش پیدا کند.

سلیمانی همچنین از برنامه ریزی برای هماهنگی میان بیمه‌ها خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم در بخش خسارت همه بیمه یکدیگر را پوشش دهند و بتوانند با متصل شده به اطلاعات یکدیگر، علاوه بر خسارت بیمه شدگان خود، خسارت سایر بیمه‌ها را پرداخت کنند.

ستاری: قانون نباید جلوی نوآوری را بگیرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: نوآوری می‌آید بعد قانون آن نوشته می‌شود، بنابراین قانون نباید جلوی نوآوری را بگیرد.

سورنا ستاری در مراسم اعطا پروانه فعالیت استارت آپ‌های بیمه‌ای افزود: همه جای دنیا ابتدا عده‌ای با نوآوری مخالفت کردند، اما با گذشت زمان، نوآوری و فواید آن برای همه اثبات شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شرکت‌های جابجایی مسافر را نمونه موفق نوآوری خواند و گفت: ما اکنون برای استارت آپ‌های حمل و نقل، شیوه نامه‌هایی نوشته‌ایم که در کمتر کشوری نوشته شده و وظیفه همه دستگاه‌های مسئول در آن مشخص شده است.

ستاری با بیان اینکه وام جوابگوی نیاز شرکت‌های نوآور نیست، گفت: وام برای شرکت‌هایی مناسب است که تثبیت شده و درآمد و هزینه قابل برنامه‌ریزی و پیش بینی دارند، اما شرکت‌هایی که می‌خواهند نوآوری کنندچنین قابلیتی ندارند.

وی گفت: بسیاری از شرکت‌های نو آور ممکن است زیان بدهند,، اما همان چند شرکتی که به موفقیت می‌رسند، هزینه‌های شرکت‌های زیان دیده را جبران می‌کنند.

ستاری همچنین با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور، افزود: بیمه‌ها می‌توانند نقش بسزایی در توسعه شرکت‌های استارت آپ و دانش بنیان ایجاد کنند.