تهیه نقشه اکتشافاتی ۱۵۰ هزارکیلومتر مربع از اراضی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح آشیانه بالگردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و عملیاتی‌سازی پروژه ژئوفیزیک هوابرد که در مرکز پژوهش‌های کاربردی واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: بالگردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال حاضر دو فروند بالگرد فعال برای مأموریت‌های خود در اختیار دارد.

وی با اشاره به اهمیت بالگردها در عملیات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بیان کرد: به طور قطع اگر نیاز ما در راستای اجرای برنامه‌های خود بیشتر از این تعداد باشد نیازمان را از طریق بالگردهای دیگر نهادها تأمین خواهیم کرد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تصریح کرد: از سال ۸۱ به بعد با استفاده از ظرفیت هوایی و اجرای پروژه‌های عکس‌برداری هوایی تحولی در وضعیت اکتشاف معادن کشور صورت گرفت و توانستیم بسیاری از ذخایر پنهان را کشف کنیم.

وی بیان کرد: بدون شک با تأمین امکانات بیشتر می‌توانیم توان خود را در کشف معادن ارتقای جدی دهیم که این امر به طور قطع منجر به پیشرفت کشور خواهد شد.

شهیدی با بیان اینکه نقشه‌برداری از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومترمربع از اراضی کشور از اولویت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: شناسایی معادن جدید یکی از اهداف اجرای این پروژه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نقشه خطی برای اکتشاف معادن در ۱۵۰ هزار کیلومترمربع از اراضی کشور تهیه شده است، متذکر شد: این روند به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.