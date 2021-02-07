محمدیان: والیبال نخستین رشته ورزشی مورد علاقه بانوان در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، فریبا محمدیان در نشست هم‌اندیشی نواب رئیس والیبال بانوان کشور که با هدف برنامه‌ریزی و بررسی راهبردهای توسعه پایدار والیبال بانوان، امروز (یکشنبه) در هتل المپیک تهران برگزار شد، افزود: چشم‌انداز و آرمان‌های فدراسیون جهانی والیبال، الگویی برای فدراسیون‌های ملی این رشته ورزشی است.

وی با اشاره به آرمان‌های فدراسیون جهانی والیبال تصریح کرد: بر اساس این چشم‌انداز، والیبال باید ورزش شماره یک خانواده‌ها شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال با طرح این سوال که آیا در استان‌های ایران ظرفیت دستیابی به این چشم‌انداز فدراسیون جهانی را داریم، گفت: در والیبال بانوان رشد کمی خوبی داشتیم، اما در بخش کیفی نیاز به استراتژی مضاعف و برنامه‌ریزی مجدد داریم. همچنین در بخش عملیاتی استان‌ها، به ترمیم ساختار و فراهم کردن مسیر رشد و توسعه والیبال بانوان نیاز داریم.

وی در ادامه گفت: فدراسیون جهانی والیبال ۱۱ هدف را برای سال ۲۰۱۹ ترسیم و طراحی کرده است که به هم وابسته هستند و والیبال بانوان ایران نیز برای بومی‌سازی باید به این اهداف توجه کند.

محمدیان با اشاره به اینکه در آینده نشست‌های بیش‌تری به صورت آنلاین خواهیم داشت، گفت: امیدوارم از این فضای مشارکتی در مدیریت، رشد و توسعه والیبال بانوان استفاده کنیم. از همکاران نیز درخواست می‌کنم تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ برنامه‌های پیشنهادی خود را برای فدراسیون ارسال کنند.

در ادامه این نشست نیز مشاور امور بانوان رئیس فدراسیون، گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته در حوزه والیبال بانوان ارائه کرد و از نواب رئیس بانوان هیات‌های استانی خواست مشارکت بیش‌تری در برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه والیبال بانوان داشته باشند.

مهناز شاددل تاکید کرد: باید همه در تعامل و همکاری با یکدیگر برای افزایش سطح والیبال بانوان تلاش کنیم و بدیهی است که در این مسیر، از انتقادهای سازنده نیز استقبال کنیم.

با توجه به شرایط کرونایی کشور، حضور نواب رئیس بانوان هیات‌ها در این نشست به صورت حضوری و یا ویدیو کنفرانس اختیاری بود و نمایندگان ۱۵ استان در تهران حاضر شدند و سایر هیات‌ها نیز به صورت مجازی در این نشست شرکت کردند.

ارائه گزارش، پیشنهادات و نظرات، از دیگر محورهای این نشست یک روزه بود که نواب روسای هیات‌های استانی در آن شرکت کردند و محورهای مهم آن به قرار زیر است:

* اگر استان‌ها فعالیت‌های خود را به صورت برنامه‌ریزی شده و هدف‌دار دنبال نکنند، رشد و توسعه والیبال بانوان محقق نمی‌شود و بدیهی است که فدراسیون نیز بدون همکاری هیات‌ها در این مسیر موفق نخواهد شد.

* برخی هیات‌ها فعالیت بسیار کمی در والیبال بانوان دارند و باید با جذب حامیان مالی، فعالیت‌های خود را افزایش دهند.

* استان‌های مرزی که محروم هستند و برخی از استان‌ها که سال‌ها درگیر جنگ تحمیلی عراق به ایران بودند، انتظار حمایت‌های بیش‌تری برای رشد و توسعه والیبال بانوان دارند.

* امتیازات در نظر گرفته شده برای لیگ‌های والیبال بانوان در سال ۹۹، کار بسیار پسندیده‌ای بود و اگر برای مسابقات قهرمانی کشور هم این امتیازات درنظر گرفته شود، شرایط حضور قدرتمند استان‌ها را به مراتب بهتر می‌کند.

* با همکاری آموزش و پرورش، پایگاه‌هایی در مناطق مختلف کشور ایجاد شود که به صورت دائم استعدادیابی در والیبال، به ویژه بانوان را دنبال کند.

* استان‌هایی که پتانسیل لازم را دارند، به عنوان قطب والیبال بانوان معرفی شوند و فعالیت استان‌های همجوار زیر نظر این قطب‌ها پیگیری شود.