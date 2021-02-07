توسعه بخش کشاورزی نیازمند بهره گیری مناسب از ظرفیت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های بخش کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی نیازمند بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های این بخش است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت بیشماری در بخش کشاورزی دارد که در صورت حمایت ویژه شاهد توسعه این بخش هستیم.

وی گفت: آموزش و ترویج بخش کشاورزی در روستاها یک ضرورت است و باید به درستی انجام شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آشنایی کشاورزان با ظرفیت‌های جدید بخش کشاورزی موجب ارتقای این بخش و افزایش تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد که درآمد کشاورزان و دامداران در روستاها افزایش یابد تا مهاجرت در روستاها کاهش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توانمندی‌های بسیاری در بخش کشاورزی در روستاهای استان وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره گیری کرد.