استقبال شورای همکاری خلیج فارس از فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای همکاری خلیج فارس از انتخاب تیموثی لندرکینگ از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرستاده ویژه در امور یمن استقبال کرد.

شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: این انتخاب در پیشبرد تلاش های منطقه ای و بین المللی برای رسیدن به راهکار سیاسی در یمن موثر است.

شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت نقش آمریکا تاکید کرد.

این شورا به حکمت و درایت فرستاده جدید آمریکا در امور یمن و توان و تجارب آن در منطقه اشاره کرد.

گفتنی است روز جمعه گذشته، وزارت خارجه آمریکا از تماس نماینده ویژه این کشور با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس و انگلیس برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد و اعلام کرد: تیموثی لندرکینگ در نخستین روز کاری خود به عنوان نماینده ویژه این کشور در درگیری یمن، تماس‌هایی با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است.

این بیانیه می‌افزاید: وی با وزیر خارجه دولت مستعفی یمن و سفیران یمن، سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و وزیر خارجه انگلیس درباره تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به درگیری یمن تبادل نظر کرد. یک رویکرد هماهنگ شده و تعهد به نیازهای مردم یمن، موفقیت را در پی خواهد داشت.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه با حضور در وزارت خارجه آمریکا اولویت‌های سیاست خارجی خود را مطرح کرد که پایان دادن به درگیری یمن، تنها موضوع خاورمیانه‌ای او بود.

وی از انتصاب لندرکینگ به عنوان نماینده ویژه هم خبر داد و از خاتمه حمایت از عملیات تهاجمی سعودی به یمن سخن گفت.

بحران یمن که از آن فاجعه‌بارترین وضعیت انسانی در قرن حاضر یاد می‌شود، از سال ۱۳۹۴ با تهاجم نیروهای سعودی و ائتلاف خود خوانده آن به این کشور آغاز شد و تاکنون باعث خسارات وسیع انسانی، مادی و زیرساختی به یمن شده است.