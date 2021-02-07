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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰

۱۵ واحد مسکونی برای نیازمندان در چهارمحال و بختیاری احداث شد

۱۵ واحد مسکونی برای نیازمندان در چهارمحال و بختیاری احداث شد

شهرکرد- ۱۵ واحد مسکونی برای نیازمندان در چهارمحال و بختیاری احداث و طی مراسمی به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ واحد مسکونی برای نیازمندان در چهارمحال و بختیاری احداث شد و ظهر یکشنبه طی مراسمی به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان اردل در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی اظهار داشت: ۱۵ واحد مسکونی در شهرستان اردل تکمیل و و در اختیار مددجویان گذاشته شد.

نامدار قنبری با اشاره به پرداخت تسهیلات تعمیرات مسکن به مددجویان ادامه داد: ۵۵ واحد مسکن مددجویی در روستاها و ۲۷ واحد در شهرها نیز تعمیر شده‌اند.

قنبری بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۸۵ میلیون تومان تسهیلات احداث مسکن و ۵۵۱ میلیون تومان تسهیلات تعمیرات مسکن به مددجویان پرداخت شده است.

کد مطلب 5141485

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