کاهش جمعیت حربه دشمن و یک فاجعه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، بعدازظهر یک‌شنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یزد، سرگروه‌های حلقه‌های صالحین و بسیجیان فعال دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه دشمنان ما به ویژه انگلیسی‌ها روی تغییر فرهنگ و تغییر سبک زندگی خانواده‌های ایرانی با هدف کاهش جمعیت کشور سرمایه گذاری کرده است، اظهار داشت: فرهنگ غلط نگهداری از برخی حیوانات نظیر سگ نیز در همین راستا نهادینه شده است.

وی عنوان کرد: اشتیاق زوج‌های جوان به فرزندآوری و جایگزین شدن حیوانات خانگی برای سرگرم کردن آنها، همان تغییر سبکی است که حربه آن توسط دشمن طراحی شده و در کشور نیز خواسته یا ناخواسته با اختصاص ارز به واردات غذای سگ و گربه، راه اندازی کلینیک‌های بزرگ برای درمان حیوانات خانگی با این فرهنگ همراهی می‌شود.

ناصری تصریح کرد: نگهداری از حیوانات خانگی و سگ گردانی علاوه بر اینکه روابط انسانی و محبت میان اعضای خانواده‌ها را کاهش می‌دهد، کاهش جمعیت و زادآوری را نیز به دنبال دارد که این یک فاجعه ملی است.

امام جمعه یزد تاکید کرد: دشمن می‌داند که اگر کشور ما پیر شود، رشد و توسعه آن متوقف می‌شود و آنها به راحتی می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند بنابراین به دنبال راه‌هایی برای جایگزین کردن فرزندآوری در خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: نگهداری از سگ و حیوانات خانگی اکنون شاید مسئله چندان مهمی به نظر نرسد اما ظرف چند سال آینده خواهیم دید که این فرهنگ چگونه رشد عادی جمعیت کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است.

ناصری با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در مورد ثبت ۵۰۰ هزار سقط جنین در کشور عنوان کرد: این اتفاق نیز یک فاجعه بزرگ ملی است و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ترس از ناتوانی در تأمین رزق و روزی مرتکب چنین عمل نادرستی می‌شوند.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: خداوند متعال روزی انسان‌ها را تعهد کرده بنابراین خانواده‌ها توکل خود را از دست ندهند و اطمینان داشته باشند که خدا روزی رسان است و اگر به این دلیل اقدام به سقط جنین یا عدم اقدام برای فرزندآوری می‌کنند، ظن به خدا دارند.

امام جمعه یزد اظهار داشت: شیوه و سبک زندگی غربی‌ها روال عادی خانواده‌های ایرانی از غذا خوردن، عواطف انسانی و سلامت تا فرزندآوری را تحت تأثیر قرار داده اما مردم بدانند که اگر عواطف انسانی تحت تأثیر این فرهنگ از بین بروند، اولین ضربه را جامعه انسانی خواهد خورد همانگونه که در زمان شیوع کرونا دیدیم که در بسیاری از کشورهای غربی، پرستارها محل خدمت خود را ترک کرده و فرار کردند اما پرستاران ایرانی تا پای جان به پرستاری از بیماران پرداختند.

وی تاکید کرد: جامعه پزشکی برای بازگرداندن سبک زندگی خانواده‌ها به شیوه نیاکان ما تلاش کنند و مردم را به لحاظ علمی توجیه و آنها را از خطرات استفاده از فست فود، نگهداری از سگ، سقط جنین و … آگاه کنند.

امام جمعه یزد بیان کرد: جامعه پزشکی همچنین به سهم خود در زمینه زادآوری و افزایش جمعیت اقدام و فرهنگ سازی کند.

ناصری با اشاره به داستان حضرت سلیمان گفت: خدایی که غافل از روزی یک مور در دل صخره‌ها نیست چگونه می‌شود که روزی بندگان خود را نفرستد و یقین بدانید خانواده‌هایی که یک فرزند دارند، همانقدر درگیر مشکلات هستند که خانواده‌های دارای چهار فرزند، مگر اینکه فردی خود در امور زندگی تنبلی و سستی کند.