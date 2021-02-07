محمدباقر خلفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز یکی از تیم‌های اداره برق طالقان که در حال تعمیر شبکه برق بودند گرفتار بهمن می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس اعلام افراد حاضر چهار نفر زیر بهمن گرفتار شدند که یکی از آنها با موفقیت نجات پیدا کرده و تنها جراحت مختصری دارد.

مدیرعامل هلال‌احمر البرز متذکر شد: نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و به محض رسیدن اقدام به عملیات نجات می‌کنند.

سقوط بهمن در طالقان یک کشته برجا گذاشت

سید سجاد حسینی، سرپرست فرمانداری شهرستان طالقان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در روستای ناریان اتفاق افتاده و تاکنون یک کشته گذاشته است.

وی بیان کرد: یک نفر از حادثه‌دیدگان نیز توسط تیم‌های امدادی احیا و برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

پایان عملیات نجات

محمدباقر خلفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات نجات اظهار کرد: در این حادثه دو تیم از هلال‌احمر استان البرز و همچنین نیروهای آتش‌نشانی اعزام شدند.

وی بیان کرد: سه نفر از گرفتارشدگان زیر بهمن توسط امدادگران نجات یافتند ولی یک نفر از حادثه‌دیدگان با وجود تلاش امدادگران جان خود را از دست داد.