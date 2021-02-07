فرمانده نیروی زمینی سپاه روز نیروی هوایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی روز نیروی هوایی را به فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

در متن پیام سرتیپ پاسدار محمّد پاکپور به امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش آمده است: فرارسیدن ۱۹ بهمن ماه، سالروز مبارک حماسه پر افتخار بیعت تاریخی و تأثیر گذار غیور مردان انقلابی نیروی هوایی ارتش با امام و امّت خداجوی و به پا خاسته بر علیه طاغوت، در لحظات حسّاس و سرنوشت ساز سال ۱۳۵۷ که مقتدرانه، ارکان نظام منحوس را به لرزه درآورد و شور و بالندگی و امیّد به نصرت الهی و نیل به پیروزی ظفرمندانه ملّت قهرمان ایران را نوید بخشید را گرامی داشته، این افتخار بزرگ را به جناب عالی و آحاد کارکنان ولایتمدارآن نیروی مقتدر و سرافراز تبریک عرض می‌نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب ضمن بزرگداشت یاد و خاطرات مجاهدت‌ها و رشادت‌های تیز پروازان شهید نیروی هوایی در دوران هشت ساله دفاع مقدّس و سایر عرصه‌های دفاع از کیان، امنیّت و تمامیّت ارضی کشور، توفیق روز افزون جناب عالی و تمامی همرزمان شما در آن نیرو و سایر نیروهای پر صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران را در دوام خدمت به نظام و انقلاب اسلامی، تحت عنایات خاصّه حضرت ولی عصر (عج) و زعامت فرمانده معظّم کل قوا، حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) از درگاه ایزد منان آرزومندم.